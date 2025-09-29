Geimer Edilson Gallo desapareció en Sonsón

Resumen: Geimer Edilson Gallo Hernández, conocido con el apodo de “Mono”, desapareció el 25 de septiembre de 2025 en el corregimiento La Danta, municipio de Sonsón, Antioquia . Al momento de su desaparición tenía 47 años.

Geimer Edilson Gallo Hernández, conocido con el apodo de “Mono”, desapareció el 25 de septiembre de 2025 en el corregimiento La Danta, municipio de Sonsón, Antioquia. Al momento de su desaparición tenía 47 años.

No se cuenta con información sobre la ropa que vestía ese día.

Físicamente, Geimer es de contextura delgada, rostro ovalado y piel blanca. Su cabello es corto, liso y de color castaño claro; no presenta calvicie. Tiene ojos medianos de color café, boca y labios de tamaño medio, y no tiene barba ni bigote.

Entre sus señales particulares, se destacan dos tatuajes: uno con la letra «G» en la mano derecha y otro en forma de cruz en el hombro derecho, aunque no se recuerda la ubicación exacta de este último.

