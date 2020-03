Gaviria recibe el alta médica tras negativos en test de coronavirus

El ciclista colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates Team), que había anunciado el pasado 12 de marzo que dio positivo por coronavirus, recibió el alta hospitalaria luego de que los últimos test que le hicieron resultaran negativos por COVID-19.

“Los últimos test que me han realizado han resultado negativos y los médicos me han dado el alta hospitalaria. Me enfoco ahora en poder volver a casa y reunirme con los míos”, dijo Gaviria en un mensaje publicado en Instagram.

El pasado 3 de marzo, las autoridades sanitarias de los Emiratos Árabes Unidos informaron de la existencia de seis nuevos casos de coronavirus -dos rusos, dos italianos, un alemán y un colombiano-, en el pelotón del Tour ciclista de ese país, cancelado una semana antes.

Nueve días después Gaviria confirmó que dio positivo de coronavirus en los Emiratos Árabes Unidos y afirmó entonces que estaba “bien” de salud.

En ese sentido, Gaviria agradeció hoy a “todo el equipo sanitario” que se ocupó de su caso por “su excelente trabajo y dedicación”, así como a “todos aquellos que me han apoyado durante este periodo de convalecencia y recuperación”.

“Espero y deseo que esta situación extraordinaria pase pronto para poder volver a la normalidad”, apostilló el colombiano

El pasado 11 de marzo, el ciclista ruso Dmitry Strakhov, del equipo Gazprom-RusVelo, informó también que dio positivo de coronavirus en los Emiratos Árabes tras ser sometido por quinta vez a un test de COVID-19.

Tanto los equipos participantes como miembros de la organización y periodistas fueron sometidos a cuarentena en sus hoteles durante varios días.

