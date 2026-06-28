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Resumen: La solidaridad de la comunidad es clave. El día de hoy, un gatito que parece haberse extraviado fue rescatado en el norte de la ciudad

Gatito encontrado en el barrio Tricentenario busca a su familia ¿es suyo?

Minuto30.com .- La solidaridad de la comunidad es clave. El día de hoy, un gatito que parece haberse extraviado fue rescatado en el norte de la ciudad. Afortunadamente, se encuentra en buen estado de salud, pero está buscando a sus dueños.

Datos clave del hallazgo

Si vives en la zona o conoces a alguien que esté buscando a su mascota, por favor presta atención a los siguientes detalles:

Lugar donde fue encontrado: Barrio Tricentenario, exactamente en el Bloque 88.

Estado: Se encuentra sano, en buenas condiciones y a salvo temporalmente.

Fecha del hallazgo: Hoy, domingo 28 de junio.

¿Es tu mascota o conoces a su familia?

Necesitamos tu ayuda para que este peludito vuelva a su hogar lo más pronto posible.

Contacto: Si eres el dueño del gatito o tienes información que nos ayude a dar con su familia, comunícate de inmediato al celular / WhatsApp: 312 221 2875.

¡Ayúdanos a difundir! Compartir este mensaje puede hacer la diferencia para que este gatito se reencuentre con su familia.