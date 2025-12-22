Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Debido a que los gatos de esta raza suelen ser blanco de personas malintencionadas, el hogar de paso ha sido enfático en que se solicitarán pruebas de propiedad estrictas

Gatico persa deprimido no quiere comer: extraña a su familia ¿es suyo?

Minuto30.com .- La tristeza también se refleja en los ojos de los animales. En el sector de Tricentenario, en el norte de Medellín, fue rescatado un hermoso gato de raza Persa que hoy libra una batalla contra la depresión. Quienes lo tienen bajo su resguardo aseguran que el felino se encuentra profundamente decaído y ha dejado de alimentarse, una señal clara de que extraña el calor de su hogar original.

Se presume que el pequeño se extravió hace aproximadamente 20 días, víctima del pánico provocado por las fuertes detonaciones de pólvora que han marcado el inicio de diciembre. Desde entonces, ha deambulado buscando el camino de regreso, sin éxito.

Señas particulares para identificarlo

Para que su familia pueda reconocerlo de inmediato, se han entregado detalles específicos que lo hacen único:

Raza: Persa (pelaje largo y cara chata).

Rasgo distintivo: Tiene un lunar muy particular en su nariz.

Accesorio: Al momento de ser encontrado, portaba un collar de colores.

Estado actual: Aunque está en un hogar donde recibe amor y cuidados médicos, su estado anímico es crítico debido a la ausencia de sus dueños.

La importancia de un reencuentro urgente

Los gatos de raza Persa son animales de costumbres muy arraigadas y sumamente apegados a sus cuidadores. El hecho de que no quiera comer es una alerta roja para su salud; por ello, la difusión masiva de esta nota es fundamental. Su familia podría estar buscándolo en barrios cercanos como Castilla o Boyacá, sin saber que está a salvo pero triste en Tricentenario.

¿Cómo reclamar a la mascota?

Debido a que los gatos de esta raza suelen ser blanco de personas malintencionadas, el hogar de paso ha sido enfático en que se solicitarán pruebas de propiedad estrictas. Si usted es el dueño, deberá presentar:

Fotos del gato en su hogar.

Carné de vacunación o historia clínica veterinaria.

Descripción de detalles adicionales del collar o comportamiento.

Si usted tiene cualquier información que permita ubicar a los dueños de este “pequeño gigante”, por favor comuníquese de inmediato:

Más información: 302 371 78 46

No permitamos que este gatito se rinda; compartamos esta publicación hasta encontrar a su familia. En Navidad, el mejor regalo es volver a casa.