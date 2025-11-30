Gatico con arnés deambula solito por Belén Fátima ¿es tuyo?

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Si este gatico es tuyo o conoces a sus dueños, por favor, comunícate de inmediato

Minuto30.com .- Se ha reportado el hallazgo de un gato en el barrio Belén Fátima de Medellín. El felino fue encontrado deambulando solo y requiere ser devuelto a su hogar.

El gato es de color negro, muy peludito y porta un arnés, aunque carece de identificación. Quienes lo encontraron destacan que es muy dócil y cariñoso, lo cual es un claro indicio de que se trata de una mascota con familia.

Si este gatico es tuyo o conoces a sus dueños, por favor, comunícate de inmediato al WhatsApp: 3182110278.

