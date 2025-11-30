Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
    Gatico con arnés deambula solito por Belén Fátima ¿es tuyo?

    Si este gatico es tuyo o conoces a sus dueños, por favor, comunícate de inmediato

    Publicado por: SoloDuque

    Gatico con arnés deambula solito por Belén Fátima ¿es tuyo?

    Si este gatico es tuyo o conoces a sus dueños, por favor, comunícate de inmediato

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se ha reportado el hallazgo de un gato en el barrio Belén Fátima de Medellín. El felino fue encontrado deambulando solo y requiere ser devuelto a su hogar.

    El gato es de color negro, muy peludito y porta un arnés, aunque carece de identificación. Quienes lo encontraron destacan que es muy dócil y cariñoso, lo cual es un claro indicio de que se trata de una mascota con familia.

    Si este gatico es tuyo o conoces a sus dueños, por favor, comunícate de inmediato al WhatsApp: 3182110278.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


