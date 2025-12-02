Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Gatico busca a su familia o quien lo adopte

    El gato es sociable y convive sin problemas con otros gaticos

    Publicado por: SoloDuque

    Gatico busca a su familia o quien lo adopte

    Resumen: Este lindo gato apareció en el barrio Prado Centro de Medellín. El felino está buscando activamente a su familia original, o en su defecto, una persona que lo adopte de manera responsable.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Este lindo gato apareció en el barrio Prado Centro de Medellín. El felino está buscando activamente a su familia original, o en su defecto, una persona que lo adopte de manera responsable.

    El gato es sociable y convive sin problemas con otros gaticos, aunque sus rescatistas advierten que no convive con perros. Además, se aclara que el animal no está castrado.

    Si reconoces a este gatito o deseas brindarle un hogar definitivo, por favor, comunícate al número: 3023216281.

    Aquí más Mascotas perdidas y en Adopción

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡Otra cancha renovadísima! El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez entrega a la comunidad la remodelada cancha en grama sintética de Santa Inés, en la Comuna 3 – Manrique

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.