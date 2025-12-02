Gatico busca a su familia o quien lo adopte

Resumen: Este lindo gato apareció en el barrio Prado Centro de Medellín. El felino está buscando activamente a su familia original, o en su defecto, una persona que lo adopte de manera responsable.
Minuto30.com .- Este lindo gato apareció en el barrio Prado Centro de Medellín. El felino está buscando activamente a su familia original, o en su defecto, una persona que lo adopte de manera responsable.
El gato es sociable y convive sin problemas con otros gaticos, aunque sus rescatistas advierten que no convive con perros. Además, se aclara que el animal no está castrado.
Si reconoces a este gatito o deseas brindarle un hogar definitivo, por favor, comunícate al número: 3023216281.
