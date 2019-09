Gastó dinero y viajó por tres horas para cumplir una cita de Tinder, pero la discriminó porque “subió de peso”

Jade Savage de 28 años ya había tenido citas con el hombre de Tinder con el que se quedó de encontrar en una estación del metro de Inglaterra, la cual quedaba a tres horas de su casa y la única palabra que escuchó fue porque “subió de peso”.

“Estaba hablando con él por teléfono cuando llegué a la estación de tren, esperaba que me recogiera y fue entonces cuando dijo: ‘has ganado algo de peso, ¿no?’. Yo pensé: ‘No, no puedes decir eso’”, expresó para medios internacionales.

Savage, viajó por tres horas y se gastó aproximadamente 350.000 pesos en el encuentro que terminó a los cinco minutos, pues le reprochó que se veía pasada de kilos y no lucía como en la aplicación.

Aunque ella intentó amenizar un poco el encuentro las cosas no se dieron, él seguía con el tema del peso. “Lo llamé ‘imbécil’ y se volvió loco. Me llevó de regreso a la estación, me dijo que lo había puesto de mal humor y que tenía que irme a casa”, detalló.

Sin embargo, ella esperó una hora a que pasara el tren de vuelta a casa y cuando llegó empezó una campaña llamada GoFundMe, en ‘son’ broma, y la tituló ‘La peor cita de la historia’. Detallaba todo lo que le había sucedido en la cita y hasta contó los gatos que había tenido. Por suerte, la gente se compadeció de la mala experiencia de Jade y le han ayudado con la mitad de los gastos económicos.