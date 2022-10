in

El sueño de todo taxista es hacerse la liquidación diaria y que le quede su buena platica. Quienes son del gremio amarillo sabrán que no siempre es tan fácil, pero afortunadamente sí hay alternativas para que el dinero rinda.

Una de las más efectivas es la instalación del gas natural vehicular (GNV), estrategia promovida por EPM y que por estos días, para los taxis, podría hacerse sin ningún costo.

De eso sí que sabe Carlos Mario Múnera, un taxista del área metropolitana, quien hace un año hizo el cambio y ahora goza del beneficio.

“Llevo 20 años en este gremio. Cambiarme al gas natural ha sido la mejor decisión que he tomado. En este último año que llevo con la instalación del GNV me he ahorrado $5.000.000 en combustible, una cosa que es impresionante”, contó emocionado el conductor, quien además se siente orgulloso por ayudar al planeta.

“Con este sistema hacemos parte de una ecociudad para ayudar al medio ambiente, esto nos hace sentir contentos, pues estamos aportando al cambio”, aseguró.

Así como lo expresa Carlos Mario, el cambio aporta al cuidado del medio ambiente, porque un vehículo con GNV reduce las emisiones de dióxido de carbono (CO2) hasta un 30 %, aportándole a mejorar la calidad del aire.

“La instalación es muy breve”

Otra de las buenas noticias que tiene esta instalación de gas natural es que, como dice Carlos, “es muy breve”.

“Es muy fácil: este proceso de instalación se hace en día y medio. Hacer este cambio ahora sale a $ 0. Desde que tengo este nuevo sistema el carro es excelente, me lleva a todas partes, no tengo ninguna queja. Además, la experiencia del tanqueo es más fácil todavía: tardo unos pocos minutos y hay muchas partes para hacerlo”, explicó.

La buena experiencia de Carlos la respalda Mauricio Vargas, otro conductor de taxi, que no cambia su gas natural por nada.

“El ahorro es impresionante, de verdad que recomiendo a todos los compañeros que se pasen al gas. Tanqueo con $ 18.000 el día y me rinde. Le queda a uno más platica”, agregó.

¿Cómo acceder al beneficio de instalación sin costo?

Para poder acceder al beneficio de la instalación del GNV sin costo, el taxi debe ser modelo 2019 en adelante y estar matriculado en uno de los 10 municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá (Medellín, Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa).

Para la instalación del GNV, los propietarios de los carros pueden acercarse a los talleres autorizados o solicitar una cita en la línea de atención al cliente de EPM 604 444 41 15.

