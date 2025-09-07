A Gabriel Humberto lo busca la familia: no saben de él desde agosto

Resumen: Si tiene alguna información sobre el paradero de Gabriel Humberto, por favor comuníquese al grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía
Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Gabriel Humberto Londoño Castañeda, un hombre de 68 años que desapareció en Medellín en el mes de agosto de 2025.
Gabriel Humberto mide 1.60 cm, es de contextura delgada y piel morena. Su cabello es cano, liso y corto, y sus ojos son de color café.
Si tiene alguna información sobre su paradero, por favor comuníquese al grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía, al whatsapp 3185322767,
Si considera improcedente esta búsqueda acuda personalmente a las autoridades
Aquí más Personas Desparecidas