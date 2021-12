Cuánto gana la cantante Mariah Carey cada fin de año gracias a su canción navideña

La navidad es una de las épocas más importantes del año en el mundo entero, no obstante, si se piensa en el tema navideño por excelencia, no queda duda alguna de que la artista más importante es Mariah Carey.

Todas las temporadas de fiestas, las canciones que hacen alusión a la celebración suenan en todos lados, desde canciones de ambiente en tiendas y demás, hasta las que se eligen para musicalizar los programas de televisión y hasta películas. Hace 27 años se lanzó la canción definitiva, la que nadie podría superar, y el motivo por el que la exnovia de Luis Miguel factura una pequeña fortuna cada Navidad.

«All I Want For Christmas Is You» era solo una de las tantas canciones festivas incluidas en el cuarto álbum de estudio de Mariah Carey, ‘Merry Christmas’. Sin embargo, fue este el que se transformó en el mayor éxito de toda su carrera.

Esa es la canción de la fecha por excelencia y se ha utilizado en casi todas las piezas audiovisuales creadas en torno a la celebración.

All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey es una de las canciones más escuchadas en esta época mundialmente.

El videoclip original de la canción cuenta con más de 700 millones de reproducciones en YouTube y en Spotify, y la canción ha sido reproducida más de 900 millones de veces. Además, en la Navidad de 2019 estrenó otra versión que ya cuenta con 190 millones de clicks en la plataforma de videos. Todo esto se equivale a una ganancia de entre 600 mil dólares y 1 millón de dólares en cada temporada navideña.

Para leer más noticias, clic aquí