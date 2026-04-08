Ganadero fue asesinado frente al Parque Débora Arango, tras ser perseguido desde Medellín

Resumen: Al sitio acudieron unidades de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos de Envigado, quienes confirmaron que el ciudadano no presentaba signos vitales

Minuto30.com .- Lo que parecía un desplazamiento rutinario terminó en tragedia en la Calle 37 con Carrera 45A, en Envigado. Un hombre de 55 años, perdió la vida de manera instantánea tras recibir un impacto de bala en la cabeza. La víctima se movilizaba en una camioneta Toyota gris y, según los reportes oficiales, venía siendo rastreada por sus victimarios desde el sector de El Tesoro, en el sur de Medellín.

El ataque ocurrió en el momento en que el ciudadano descendió del vehículo, en el cual también se encontraba su hija mayor de edad. Un sicario que se desplazaba a pie lo interceptó y, sin mediar palabra, le propinó un disparo certero para luego huir en una motocicleta de alto cilindraje que lo esperaba a pocos metros.

Seguimiento por cámaras y hallazgo de un vehículo

La reacción de las autoridades fue inmediata. Confirma el Secretario de Seguridad de Envigado, Ricardo Vásquez González, que con el apoyo del centro de monitoreo, la Policía Nacional logró identificar un automóvil que habría participado en el cerco y seguimiento al ganadero, quien tenía negocios en Villavicencio, según información oficial.

El vehículo involucrado fue encontrado abandonado minutos después en el sector de La 30, en Medellín; además las autoridades ya cuentan con videos de seguridad y testimonios clave que, según el reporte oficial, serán fundamentales para el esclarecimiento del caso.

Respuesta de las autoridades

Al sitio acudieron unidades de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos de Envigado, quienes confirmaron que el ciudadano no presentaba signos vitales. La zona fue acordonada para las labores de la Sijín, que adelantan la Inspección Técnica a Cadáver y la recolección de material probatorio.