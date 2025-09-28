Ganadería colombiana: 500 años

Resumen: A partir de una historia que termina con la fundación de Santa Marta y la muerte de Bastidas en Cuba, en 1527, se inició una nueva

El pasado 29 de julio hace 500 años, en 1525, día de Santa Marta de Betania, Rodrigo de Bastidas fundó la ciudad de Santa Marta en la bahía que él había descubierto y bautizado el 23 de febrero de 1502, día de Santa Marta de Astorga, por lo cual se conoce como “dos veces santa”, además de la más antigua de Colombia y del territorio continental americano.

No obstante, las obligaciones de Bastidas en cumplimiento de la capitulación otorgada el 6 de noviembre de 1524 por Carlos I de España, además de poblar la provincia y la ciudad con colonos casados, incluía la de hacer “granjerías y crianzas y poníais en dicha tierra doscientas vacas y trescientos puercos, y veinte y cinco yeguas y otros animales de cría…”.

La historia suele pasar por encima de algunos hechos que luego el tiempo se encarga de convertir en relevantes, como el nacimiento de la ganadería colombiana con la fundación de Santa Marta, cuando pisaron tierra americana los primeros animales de la especie bovina, traídos desde La Española, isla que hoy comparten República Dominicana y Haití, donde Bastidas era rico comerciante y ganadero con más de 8.000 reses.

A partir de una historia que termina con la fundación de Santa Marta y la muerte de Bastidas en Cuba, en 1527, se inició una nueva: la de la ganadería colombiana, que fue creciendo a partir de cinco factores:

1) El crecimiento de la población y la demanda de carne y leche. 2) La economía rural de la Colonia y parte de la República convirtió a la ganadería en actividad central en la generación de riqueza. 3) La diversidad genética con la consolidación de razas criollas y la aclimatación del Cebú, de origen asiático y su versión americana, el Brahman, y de las razas europeas.

4) El desarrollo gremial en el siglo XX, con los comités de ganaderos, las asociaciones de raza, los fondos ganaderos, la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGÁN, como gremio cúpula en 1963, y el Fondo Nacional del Ganado en 1993, como hitos principales.

5) Con los recursos parafiscales, el esfuerzo ganadero y el apoyo variable de los gobiernos, con excepción del de Santos, la ganadería ha alcanzado grandes logros: La certificación de país libre de fiebre aftosa, el crecimiento de las exportaciones, un gran desarrollo genético, la modernización tecnológica y un gran liderazgo en ganadería sostenible.

El 2 de octubre, en Santa Marta, celebraremos esta historia de grandes logros en medio de dificultades por el abandono y la violencia rural, pero los ganaderos, como reza nuestro himno, “no nos damos por vencidos ni bajamos nuestros brazos”. Hoy, 700.000 ganaderos, con un hato de 30 millones de reses, producen al año más de 7.000 millones de litros de leche y cerca de un millón de toneladas de carne, un aporte esencial a la seguridad alimentaria y la economía nacional.

Son muchos los retos hacia delante …, falta mucho por hacer, sí…, pero lo estamos haciendo.

