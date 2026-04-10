Resumen: En un contundente pronunciamiento emitido este viernes, 10 de abril, la Dirección de Habeas Data de la Delegatura para la Protección de Datos Personales de la SIC, le puso un freno a los intentos de utilizar la legislación de protección de datos como un mecanismo para coartar la libertad de expresión en Colombia.

¡Gana la libertad de prensa!: SIC advierte que no se puede usar la Ley de Protección de Datos para borrar noticias

Minuto30.com .- En un contundente pronunciamiento emitido este viernes, 10 de abril, la Dirección de Habeas Data de la Delegatura para la Protección de Datos Personales de la SIC, le puso un freno a los intentos de utilizar la legislación de protección de datos como un mecanismo para coartar la libertad de expresión en Colombia.

La entidad resolvió negar formalmente la solicitud de un ciudadano que exigía la supresión de sus datos personales contenidos en una publicación periodística del portal web INFOBAE COLOMBIA S.A.S., ordenando el archivo inmediato de la actuación administrativa.

El caso: Acusaciones de acoso y el intento de borrado

El litigio comenzó cuando el titular de los datos, quien fue mencionado en una nota de prensa donde se le señalaba de conductas de acoso sexual contra mujeres, exigió al medio de comunicación que eliminara su información.

El sujeto argumentaba que la publicación carecía de sustento probatorio y que, al incluir datos específicos como la universidad donde estudió y su lugar de trabajo, el medio estaba realizando un tratamiento ilegal de sus datos personales sensibles sin su autorización previa.

Ante esto, la SIC fue enfática en su respuesta: exigir que toda persona mencionada en una noticia otorgue su autorización derrotaría por completo el ejercicio periodístico.

“Un mecanismo de silenciamiento”: El duro mensaje de la SIC

La Superintendencia fue clara en trazar la línea entre la protección de la intimidad y la censura. Según el ente de control, las bases de datos, archivos de información periodística y demás contenidos editoriales están exceptuados del ámbito de aplicación de la Ley 1581 de 2012.

“La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, reprueba el uso indebido del derecho al habeas data como un mecanismo de silenciamiento de las voces de denuncia”, advirtió la entidad.

Aunque la SIC reconoció que los medios de comunicación deben regirse por altos estándares de veracidad y por los mandatos de la ética periodística, aclaró que estos no están sometidos a los procedimientos burocráticos de tratamiento de datos al momento de publicar sus contenidos editoriales.

Desde Minuto30 celebramos esta decisión que protege el derecho fundamental a la información, garantizando que quienes cometen actos reprochables no puedan usar resquicios legales para ocultar la verdad de la opinión pública.