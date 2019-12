Gamero reconoció que el mercado de jugadores en Colombia está ‘duro’: “no quieren reforzar a los otros”

El entrenador de Millonarios, Alberto Gamero reconoció que el mercado de pases en Colombia tiene un panorama complicado, pues los otros equipos no están facilitando la salida de jugadores.

Al respecto, Gamero habló con medios capitalinos y contó cómo va su idea para la confección de la plantilla del elenco embajador, fue ahí donde remarcó que: “Vamos muy adelantados con Juan Pablo Vargas y Elvis Perlaza, pero también estamos esperando porque hay jugadores que terminan su contrato, a algunos se les vence la opción de compra. Eso es lo primero que estamos mirando, para ver si pueden continuar en el equipo”.

Sobre el presente económico de ‘Millos’ dijo: “Creo que muchas veces los equipos cuando no entran en cuadrangulares tienen dificultad para las contrataciones, para arreglar a los que están. Veo una buena intención de los directivos de querer retenerlos, de traer dos o tres más, aparte de los que mencionamos”.

Fue ahí donde el entrenador, exTolima manifestó que el mercado de jugadores “No está fácil, los equipos no sueltan jugadores, no quieren armar a los otros. Yo mismo he estado llamando, pero es difícil”.

Y es que este fin de año ha sido recurrente en la queja de varios equipos y directivos del fútbol sobre la valorización de algunos jugadores y la intervencion de sus representantes, algo que ha sido llamado como un efecto burbuja que está impidiendo la contratación de algunas figuras y obligando a que los elencos del rentado profesional colombiano busquen opciones en el exterior.