Video: «No nos podemos ir contentos»: Entrenador de River, sobre situación de Colombia

El pasado miércoles, River Plate visitó a Junior de Barranquilla, en un duelo por Copa Libertadores que le dio la vuelta al mundo, pero por lo que pasaba afuera del estadio.

El compromiso terminó 1-1, con un gol agónico de la visita, sin embargo, el análisis del técnico de River, Marcelo Gallardo, se centró en lo que vio el mundo entero: la situación de orden público afuera del estadio.

En la rueda de prensa, el DT argentino fue claro sobre la situación que actualmente vive Colombia: «No es normal jugar en una situación tan inestable para el pueblo colombiano», aseguró.

Además, en sus palabras, que también le dan la vuelta al mundo, agregó que «no podemos mirar para otro lado… El resultado es anecdótico. No nos podemos ir contentos hoy».

🇦🇷 Gallardo: "Uno no puede abstraerse de lo que pasa. No es normal jugar en una situación tan inestable como la del pueblo colombiano. Hubo gases lacrimógenos… no podemos mirar para otro lado".

🇨🇴 Miguel Ángel Borja:

Celebró gol bailando como si nada#NoOlvidemosQue pic.twitter.com/YWm0Hy6v8b

— Felipe Pineda Ruiz (@PinedaRuizBog) May 13, 2021