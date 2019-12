Gallardo anunció su continuidad en el club y tomó responsabilidades por la lesión de Juanfer

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, concedió una rueda de prensa este miércoles 11 de diciembre para despejar las dudas acerca de su continuidad en el club y tomar responsabilidades respecto a la lesión que sufrió Juan Fernando Quintero que lo deja por fuera de la final de la Copa Argentina.

Sobre el caso del colombiano el entrenador se responsabilizó afirmando que “yo me hago el reclamo de la lesión de Juanfer porque sabía que no estaba para exigirlo como lo hicimos. Lamento que haya pasado lo de Juanfer, lo lamento porque yo sabía, le pasó factura la inactividad que tuvo y no lo vamos a poder tener para esta final”.

Se refirió al partido anterior contra San Lorenzo en el que Quintero fue de titular hasta que tuvo que ser sustituido por molestias reconoció que “a veces hay que tomar decisiones, yo tomé la decisión de que jugará desde el inicio, él se sentía bien y lo manifestaba, pero le pasó factura la inactividad”.

Respecto a su continuidad le salió adelante a cualquier rumor que pueda generarse y aseguró que el próximo año seguirá con el club, “se empezó a generar algo con respecto a la decisión de qué voy a hacer, no quiero que se siga, el 2 de enero voy a estar acá y voy a hacer la pretemporada con el plantel, no quería generar ninguna incertidumbre”.