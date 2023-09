Galíndez elogia entrega de la selección de Ecuador y pasa página del debut con Argentina

in

Guayaquil (Ecuador), 12 sep (EFE).- El portero Hernán Galíndez destacó este martes el compromiso de la plantilla de la selección ecuatoriana resolver con un triunfo sobre Uruguay el primer compromiso de local en las eliminatorias suramericanas al Mundial 2026.

"Cuando nos ponemos esta camiseta sabemos que estamos representando a mucha gente y se lo demostró esta vez", afirmó Galíndez.

Dijo que los cuatro paridos de eliminatorias que restan este año pueden ser decisivos para encarrilar la recuperación.

Añadió que la consigna es seguir trabajando y cuidarse mucho.

El portero dijo estar contento de volver a ese puesto en al selección, pero lamentó las críticas que recibió tras la derrota por 1-0 ante Argentina el pasado jueves en Buenos Aires.

"Me puse muy contento cuando volví a atajar hoy, quería responder dentro de la cancha y demostrar que sí quiero a este país, porque me costó mucho ser ecuatoriano", dijo Galíndez que nació en Argentina, pero se nacionalizó hace doce años.

Recordó que el gol de la victoria de Argentina lo hizo Messi.

"Me dolió y me puso mal que algunos hasta llegaron a decir que yo no quería a este país", dijo.

Hoy, tras el partido con Uruguay, Galíndez recibió elogios por su arrojo en una jugada decisiva sobre el final del partido.

Por: EFE