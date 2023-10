Galicia recibe con vítores y orgullo a la ganadora de la Concha de Oro Jaione Camborda

Santiago de Compostela, 3 oct (EFE).- La ganadora de la Concha de Oro del pasado festival de cine de San Sebastián, Jaione Camborda, ha sido recibida este martes en el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela entre vítores y aplausos durante el preestreno de "O corno", en el marco del arranque de festival Curtocircuito.

"Muchas gracias por venir. Es un momento muy abrumador para mí, aún estoy aterrizando e intentando comprender qué significa esto de ganar la Concha de Oro", ha expresado la realizadora, que ha añadido que se siente "muy feliz" por poder sentir "el calor de los amigos" y de gente que no la conoce, pero que igualmente la felicita.

"Es un día muy especial para mí, por poder traer la película a casa. Y también porque está casi todo el equipo aquí conmigo acompañándome", ha señalado.

Durante la presentación de "O corno", película que se alzó con el gran premio de Donostia, la directora ha afirmado que los rodajes son "una tarea titánica" que requieren de "mucha pasión y sacrificio".

Sin embargo, ha añadido que lo bonito del cine es "toda esa gente que confluye y que deja su huella".

"La labor de dirección también es precisamente conseguir que el talento de todo el equipo pueda quedar impregnado en la película", ha expresado.

Camborda ha dicho sentirse muy contenta de que su película pueda proyectarse en el marco del Curtocircuito, un lugar en el que confía mucho y "donde siempre hay hueco para el riesgo y para la vanguardia".

"Esto me lleva también a mi ciudad, en la que elegí vivir, en parte por la cultura. Porque era una ciudad despierta, nocturna, donde encontrabas mucha tertulia, mucha vida cultural. Espero que lo siga siendo, que la cuidemos, que no la dejemos decaer. Yo me enamoré de la zona vieja cuando llegué. Hay que cuidarla para que eso tan vivo, eso que pertenece a la gente, no se muera", ha declarado.

En el preestreno de la película, que llegará a las salas comerciales el próximo 11 de octubre, también ha participado Andrea Vázquez, productora de Miramemira, que ha agradecido al público por asistir y al equipo de "O corno", que fue "toda una familia".

"Nunca estuve en un rodaje donde la gente estuviese tan unida y cohesionada y esto creo que es en parte por la suerte que tuvimos de dar con profesionales tan talentosos pero también parte de la labor de dirección, de tener una lideresa que nos guió a todos para poder hacer esta película", ha asegurado.

Ante una sala repleta de público, el director del Curtocircuito, Pela del Álamo, ha afirmado que se trata de una noche muy especial y "única".

"Si me lo cuentan no me lo creo. Es el mejor regalo que podríamos tener para este 20 aniversario del Curtocircuito. Es redondo. Jaione es colega, compañera de profesión, cineasta, publico del festival y miembro del mismo. Este arranque lo tiene todo", ha señalado.

Camborda ha marcado un hito tras ganar la Concha de Oro en San Sebastián al ser la primera directora mujer española que alcanza con su film este premio, que recae además por primera vez en una película en gallego, "O corno", una producción de Esnatu Zinema, Miramemira y Elástica Films, en coproducción con Bando à Parte (Portugal) y Bulletproof Cupid (Bélgica).

A la inauguración del festival también han acudido el conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; y la representante de Cultura de la Diputación de A Coruña, Natividad González; entre otras autoridades y representantes políticos.

Por: EFE