Galería de fotos. Operativo en Sonsón: decomisan 20 perros sin control y capturan a un hombre con arsenal y material de intendencia

Minuto30.com .- Doble golpe de autoridad en el municipio de Sonsón, Antioquia. Una acción conjunta de la Alcaldía, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Policía Ambiental, realizada en la vereda Aures La Morelia, abordó simultáneamente problemas de seguridad ciudadana y bienestar animal.

Perros descontrolados y material de intendencia en poder de un civil

El operativo priorizó la seguridad de la comunidad retirando a 20 caninos que se encontraban sin el debido control ni cerramiento en una propiedad. La presencia de estos animales estaba generando afectaciones a bovinos de la zona y un riesgo latente para los habitantes del sector.

En el mismo procedimiento, fue capturado en flagrancia Elkin de Jesús Carvajal Giraldo, oriundo de Barranquilla (Atlántico), por la violación de varios artículos del Código Penal relacionados con el porte ilegal de armas y el uso de uniformes privativos de las Fuerzas Militares.

El Arsenal Incautado Incluye Municiones de Guerra:

La incautación de material bélico fue significativa, incluyendo una escopeta, 9 cartuchos calibre 20, 250 cartuchos de fusil calibre 5.56. y 2 guerreras camufladas o pixeladas de uso exclusivo militar. Además, se decomisó un morral de asalto, chalecos, arneses y porta cargadores para fusil.

Carvajal Giraldo y todo el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que determinó como medida de aseguramiento la detención domiciliaria.

Compromiso de Sonsón con la Seguridad:

La Alcaldía de Sonsón, en cabeza de Juan Diego Zuluaga, reafirma su compromiso con la ciudadanía, destacando la importancia de este trabajo articulado para fortalecer la seguridad, el control ciudadano y la protección animal en el territorio.

