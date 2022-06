Juan Manuel Galán responde a las acusaciones de Gustavo Petro: «Es una calumnia»

Recientemente, Gustavo Petro realizó unas fuertes acusaciones sobre el líder del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, tras asegurar que durante la reunión que sostuvieron previo a anunciar su apoyo a la campaña de Rodolfo Hernández, el integrante de esa bancada le pidió apoyo financiero para saldar las deudas que tiene ese partido.

Y es que todo inició luego de que Juan Manuel Galán asegurara que Gustavo Petro le manifestó que su propuesta de la transición energética, pasaría a depender del petróleo venezolano.

Por esto, el candidato presidencial aseguró en entrevista con Blu Radio, que dicha afirmación es falsa, pues lo que él propone es dejar de depender definitivamente del petróleo, y que además, el país cuenta con reservas hasta para 12 años.

En ese sentido, Gustavo Petro reveló que en dicha reunión de lo que sí se hablo, fue de la petición de Galán, pues no solo habría puesto como condición dicho apoyo financiero para respaldar su campaña política, sino que además, según Petro, le pidió que apoyara a su hermano Carlos Fernando para que llegara a la Alcaldía de Bogotá.

“Él debería decir la verdad porque lo que me propusieron fue básicamente que el partido pudiera solucionar sus deudas que tenía y que el hermano pudiera ser alcalde de Bogotá. Se mostró muy interesado en que él pudiera manejar las relaciones internacionales de Colombia”, expresó el candidato del Pacto Histórico a Blu Radio.

La respuesta de Juan Manuel Galán a las declaraciones de Petro

En entrevista con el mismo medio, el exprecandidato presidencial aseguró que estas afirmaciones son falsas, pues según él, nunca le pidió ninguna ayuda de este tipo a Gustavo Petro.

“Eso es una mentira, eso es una calumnia. (…) Esto nos demuestra que tuvimos razón en no darle el apoyo a Petro como organización política, porque una persona que miente de esa forma, sistemáticamente, que miente sobre una conversación en la que, además, Carlos Fernando Galán no estuvo presente”, manifestó Juan Manuel Galán.

Así mismo, Galán aseguró que las afirmaciones sobre el apoyo financiero, también son falsas. “Eso también es falso; eso también es una mentira. Lo que me preocupa de esto que está diciendo Gustavo Petro, o no me preocupa, tal vez me pareció oportuno que revele realmente su condición humana, su talante, y cómo actuaría ostentando el poder, porque si así actúa en campaña, cómo actuarán estando en el poder. Muy grave, gravísimo, pero a tiempo nos damos cuenta de quién realmente es Gustavo Petro”, manifestó el líder del Nuevo Liberalismo.

