[VIDEO] «Esas gafitas son la declaración de amor a Feid»: Canción de Karol G provoca suspiros

Desde hace varios meses los rumores de una relación entre Karol G y Feid crecen, y es que aparte de la cercana y buena “amistad” que han demostrado, estos dos paisas se han dejado ver en algunos encuentros sospechosos que solo apuntan a esto, además de señales claras que dejan pocas dudas.

Por esto, de alguna manera todos sus fanáticos esperaban que en el nuevo álbum de Karol G, estuviera esa canción con la que revelarían su relación.

Y sí, luego de cautelosamente analizar el álbum, varios fanáticos afirman que no solo en una canción Karol G le habla a Feid, son varias, por ejemplo “Dañamos la amistad” deja mucho que pensar, pero sin duda, la que sí parece ser una clara dedicatoria de amor es “Tus gafitas”.

En este sencillo, Karol G hace referencia a “Tus gafitas” esas que además puso de color verde en su video (tono que representa a Feid, además de que el artista siempre lleva ‘gafitas) y bueno, la letra, cada parrafo causa un suspiro que da entrada a que las dudas que mantenían los fans, empiecen a cobrar sentido. Mejor dicho, “después de esto, falta que ambos salgan a aceptarlo y ya”

Este es un pedazo de la letra:

“Ey, te pienso cada una de mis noches (Ey)

Solo quiero que el tiempo pase pa’ volverte a ver

Dejaste tus gafitas en mi coche

Las tengo aquí pa’ recordar lo bien que se te ven

Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar

Es obvio que me gustas y no lo puedo esconder

Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás

No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer”

