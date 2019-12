Gabriela Tafur se pronuncia sobre el mal chiste del “cartel” que hizo Steve Harvey en Miss Universo

La candidata por Colombia en el pasado Miss Universo, Gabriela Tafur, se pronunció en Twitter sobre los desacertados chistes que hizo el presentador Steve Harvey sobre los “carteles” colombianos.

Si algo desentonó en la pasada edición de Miss Universo fue su presentador Steve Harvey, quien para hacerse el gracioso hizo un chiste súper desafortunado sobre Colombia, todo para hacer referencia al error que cometió en 2015, cuando proclamó a Ariadna Gutiérrez como ganadora del certamen cuando en realidad era la filipina Pia Wurtzbach.

Harvey aseguró que todos los colombianos ya lo habían perdonado por el suceso con Ariadna, pero mencionó que “la gente del cartel está molesta conmigo”, lo que desató la ira de todos los colombianos asistentes y televidentes, pues sus palabras son irrespetuosas con todo el país.

La misma Gabriela, quien tuvo que pararse junto a él para responder una de sus preguntas y escuchar de primera mano el chiste, se refirió sobre el tema en La W y lo dejó muy claro en su cuenta de Twitter, donde dejó por sentado su posición al respecto. “Horrible, yo parada ahí y que en televisión internacional hablen así de tu país de esa manera, la verdad muy maluco y súper incómodo porque uno está concursando y no voy a pararme a decirle: ‘oye, por favor, no hables del cartel en televisión internacional’. Es completamente reprochable y uno no se ríe con eso”, declaró la exreina en la emisora.