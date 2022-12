Gabriela Sabatini, premiada en Argentina por su trayectoria

Buenos Aires, 21 dic (EFE).- La extenista argentina Gabriela Sabatini recibió en la madrugada de este jueves la primera edición del premio Olimpia de Brillantes por su trayectoria, concedido por el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) del país suramericano.

En la sexagésima novena edición de los premios Olimpia, celebrada en Buenos Aires, la jugadora que llegó a ser número 3 del ránking WTA en una época dominada por la alemana Steffi Graf y la serbia nacionalizada estadounidense Monica Seles expresó su agradecimiento por el reconocimiento, que consideró «un honor gigante».

«Siempre digo que soy una privilegiada de haber podido hacer este deporte, me dio muchas satisfacciones. Me dio muchas cosas, me hizo crecer, me hizo ser quien soy hoy, me dio muchas herramientas, me hizo superarme en un montón de cosas y lo sigo disfrutando», indicó desde el escenario la ganadora del Abierto de Estados Unidos de 1990.

Sabatini, que se confesó «eterna agradecida al tenis», también tuvo un recuerdo para la selección argentina de fútbol que se proclamó campeona del mundo el 18 de diciembre en Qatar 2022, por tercera vez en la historia.

«Estamos viviendo muchas emociones últimamente, y más después del otro día del triunfo de Argentina», indicó.

En el palmarés de la extenista de 52 años, además del Abierto estadounidense que ganó a Graf en solo dos sets, figuran otros 26 títulos, incluidos dos Campeonatos WTA (Masters), lo que convirtió a Nueva York en su pista fetiche.

Además, obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl (1988) y los subcampeonatos en otros dos torneos de Grand Slam: el Abierto de Estados Unidos de 1988 y Wimbledon de 1991, en ambas finales derrotada por la germana.

Tras su retirada a los 26 años, la extenista se ha dejado ver poco en partidos amistosos o de exhibición, si bien en el último semestre disputó el torneo de leyendas de Roland Garros (Francia) y un partido de exhibición (dobles mixto), junto al español Rafa Nadal, el noruego Casper Ruud y la también argentina Gisela Dulko en Buenos Aires.

El Círculo de Periodistas Deportivos de Argentina celebró la sexagésima novena edición de la entrega de sus premios Olimpia, catalogada como la gran fiesta del deporte del país, pues reconoce a deportistas de todas las categorías.

