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    Gabriel Ángel Restrepo desapareció en Medellín

    Se encuentra desaparecido desde el 4 de octubre en el Sector las Palmas

    Publicado por: Juan Manuel

    GABRIEL ANGEL RESTREPO RAMIREZ
    Gabriel Ángel Restrepo desapareció en Medellín

    Resumen: Gabriel Ángel Restrepo Ramírez, de 43 años, sexo masculino, identificado como hombre y de nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el 4 de octubre de 2026. La desaparición se reporta en Medellín, Antioquia, sector Las Palmas.

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    Gabriel Ángel Restrepo Ramírez, de 43 años, sexo masculino, identificado como hombre y de nacionalidad colombiana, 1 BOLETIN GABRIEL ANGEL RESTREPO RAMIREZ de 2026. La desaparición se reporta en Medellín, Antioquia, sector Las Palmas.

    Al momento de su desaparición vestía camiseta blanca, jean azul y tenis blancos. Estas prendas pueden servir como elementos de identificación para facilitar su búsqueda y reconocimiento.

    Como señales particulares, presenta un tatuaje con la figura de un escorpión en el pie derecho, además de cicatrices en la mejilla y en el costado del abdomen. Esta información puede ser relevante para su identificación ante posibles hallazgos o reportes.

    1 BOLETIN GABRIEL ANGEL RESTREPO RAMIREZ

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

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