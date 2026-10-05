Gabriel Ángel Restrepo desapareció en Medellín

Resumen: Gabriel Ángel Restrepo Ramírez, de 43 años, sexo masculino, identificado como hombre y de nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecido desde el 4 de octubre de 2026. La desaparición se reporta en Medellín, Antioquia, sector Las Palmas.
Gabriel Ángel Restrepo Ramírez, de 43 años, sexo masculino, identificado como hombre y de nacionalidad colombiana, de 2026. La desaparición se reporta en Medellín, Antioquia, sector Las Palmas.
Al momento de su desaparición vestía camiseta blanca, jean azul y tenis blancos. Estas prendas pueden servir como elementos de identificación para facilitar su búsqueda y reconocimiento.
Como señales particulares, presenta un tatuaje con la figura de un escorpión en el pie derecho, además de cicatrices en la mejilla y en el costado del abdomen. Esta información puede ser relevante para su identificación ante posibles hallazgos o reportes.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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