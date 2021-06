Por quebrantos de salud, alias ‘Gabino’ renuncia a ser el máximo jefe del ELN

Por medio de un comunicado, alias Gabino confirmó que dejará de ser el comandante del Ejército de Liberación Nacional- ELN- debido a problemas de salud.

Según lo indicó Nicolás Rodríguez Bautista, como se llama originalmente este criminal, su reemplazo será alias ‘Antonio García’, o Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, como se llama.

«En julio de 2018 en el marco de un Acuerdo Humanitario entre los Estados de Colombia y Cuba como Garante, me trasladé a este país donde me encuentro en un tratamiento de salud que debo continuar. Esta desafortunada circunstancia me impide desarrollar mis funciones como Primer Comandante del ELN, lo que me llevó a presentar la renuncia a dicho cargo la cual ha sido aceptada», dijo el líder guerrillero.

Desde Cuba, el ELN seguirá siendo comandada por sus altos mandos

Aunque Gabino se aparta del cargo, el ELN dejó claro que seguirá teniendo una cúpula que dirigirá el accionar de esta guerrilla.

Así las cosas, así quedó el orden de los máximos líderes de la estructura criminal:

– Primer Comandante: Antonio García.

– Segundo Comandante: Pablo Beltrán.

– Tercer Comandante: Pablo Marín.

