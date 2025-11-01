Futsal Femenino: Colombia anuncia convocatoria para microciclo Mundialista

Minuto30
    Colombia Futsal Femenino intensifica preparación mundialista en Barranquilla con un microciclo crucial liderado por Roberto Bruno y jugadoras internacionales. Foto: FCF
    Resumen: La Selección Colombia Femenina Mayores de Futsal realiza su cuarto microciclo de preparación en Barranquilla, del 1 al 13 de noviembre, bajo la dirección técnica de Roberto Bruno, con miras a la histórica participación en la Copa Mundial de la FIFA Filipinas 2025. Esta concentración es crucial para afianzar la táctica y la cohesión de las 16 jugadoras convocadas, una lista que combina talento de la liga nacional (con Civil United S.C. como principal aportador) e importantes presencias de futbolistas que militan en ligas internacionales, como España, Ecuador, Uruguay y Argentina.

    La Selección Colombia Femenina Mayores de Futsal continúa su intensa preparación con miras a la Copa Mundial de la FIFA Filipinas 2025, la cita orbital para la que lograron una histórica clasificación.

    El director técnico Roberto Bruno ha hecho pública la lista de jugadoras que integrarán el cuarto microciclo de trabajo después de asegurar su cupo al Mundial de la disciplina.

    Esta fase de concentración es crucial para afianzar la táctica y la cohesión del equipo nacional, buscando llegar en óptimas condiciones al campeonato global del próximo año.

    El cuerpo técnico definió que la concentración se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla, iniciando el 1 y extendiéndose hasta el 13 de noviembre.

    Durante estas dos semanas, las 16 futbolistas convocadas realizarán entrenamientos especializados y sesiones tácticas bajo la dirección de Bruno.

    Este periodo de trabajo en la costa caribeña permitirá al estratega colombiano evaluar el rendimiento individual y colectivo, ajustando los detalles necesarios para enfrentar el desafío mundialista.

    La lista de convocadas combina talento local e internacional, destacando la presencia de jugadoras que militan en ligas extranjeras de alto nivel.

    Entre las citadas se encuentran nombres como Elizabeth Guerra Lezcano y Melissa Jaimes Camargo, provenientes de clubes en España; Karen Torres Cortés de Ecuador; Alejandra Apráez Guerrero de Uruguay; y Angely Camargo Urueña de Argentina.

    La base del equipo es aportada por clubes nacionales, siendo el Civil United S.C. el que más jugadoras suma a esta convocatoria.

    La lista completa de las 16 deportistas llamadas por el profesor Roberto Bruno para este fundamental microciclo de noviembre son Dayana Viviana Rivera Herrera, Danna Valentina Rodríguez Jiménez, Laura Fernanda Bustos Silva, Allison Gineth Olave Riaño y Merlin Yovhana Salcedo Ramos (Civil United S.C.).

    Asimismo, Paula Andrea Valencia Gallego y Sonia Johanna Avendaño Concha (Jhon Jota Sport); Elizabeth Guerra Lezcano (Cd Salesianos – Esp); Karen Torres Cortés (Club Unión – Ecu) y Diana Marcela Celis González (Deportivo Llaneros Fc).

    Igualmente Isabella Mosquera Mesa (C.D Politecnico); Nicole Mancilla Solis y Nicole Cardona Velasquez (Independiente Cali); Melissa Jaimes Camargo (FC Meigas – Esp); Alejandra Apráez Guerrero (Nacional – Uru); y Angely Camargo Urueña (San Lorenzo – Arg).

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

