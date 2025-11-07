Cinco futbolistas colombianos nominados a los premios The Best de la FIFA

Resumen: La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) celebró la histórica nominación de cinco futbolistas colombianos —Leicy Santos, Mayra Ramírez, Katherine Tapia, Jhon Arias y Kevin Mier— a los prestigiosos premios The Best de la FIFA, un reconocimiento que subraya el crecimiento sostenido y el impacto global del talento nacional. Este logro, anunciado por la FIFA y su presidente Gianni Infantino, es visto por la FCF y su presidente, Ramón Jesurun, como una prueba irrefutable del desempeño, disciplina y talento de los deportistas, quienes han brillado tanto en sus clubes como en las selecciones nacionales, honrando el sentimiento de todo el país.
La Federación Colombiana de Fútbol celebró la nominación de cinco futbolistas del país a los prestigiosos premios The Best de la FIFA.
Este anuncio fue hecho oficial por la institución y su presidente, Gianni Infantino, y representa un reconocimiento directo al desempeño, la disciplina y el talento de los jugadores y jugadoras colombianas.
Los deportistas que han puesto el nombre de Colombia en esta élite global son Leicy Santos, Mayra Ramírez, Katherine Tapia, Jhon Arias y Kevin Mier.
Este selecto grupo ha demostrado un nivel sobresaliente en sus respectivos clubes y selecciones nacionales.
Su inclusión en la lista de los mejores del planeta es una prueba irrefutable del crecimiento sostenido del fútbol colombiano y el impacto positivo de su talento en el ámbito internacional.
El presidente de la FCF, Ramón Jesurun, extendió un mensaje de felicitación especial a los nominados.
“Nos sentimos profundamente orgullosos de nuestros jugadores y jugadoras. Su esfuerzo, disciplina y compromiso reflejan la grandeza del fútbol colombiano”, dijo la Federación.
“Esta nominación es un reconocimiento a su trayectoria y al trabajo que realizan día a día. Les deseamos los mayores éxitos en esta distinción internacional que honra no solo su valor deportivo, sino el sentimiento de todo un país.”
Más noticias de Deporte
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.