La Federación Colombiana de Fútbol celebró la nominación de cinco futbolistas del país a los prestigiosos premios The Best de la FIFA.

Este anuncio fue hecho oficial por la institución y su presidente, Gianni Infantino, y representa un reconocimiento directo al desempeño, la disciplina y el talento de los jugadores y jugadoras colombianas.

Los deportistas que han puesto el nombre de Colombia en esta élite global son Leicy Santos, Mayra Ramírez, Katherine Tapia, Jhon Arias y Kevin Mier.

Este selecto grupo ha demostrado un nivel sobresaliente en sus respectivos clubes y selecciones nacionales.

Cinco futbolistas colombianos nominados a los premios The Best de la FIFA

Su inclusión en la lista de los mejores del planeta es una prueba irrefutable del crecimiento sostenido del fútbol colombiano y el impacto positivo de su talento en el ámbito internacional.

El presidente de la FCF, Ramón Jesurun, extendió un mensaje de felicitación especial a los nominados.

“Nos sentimos profundamente orgullosos de nuestros jugadores y jugadoras. Su esfuerzo, disciplina y compromiso reflejan la grandeza del fútbol colombiano”, dijo la Federación.

“Esta nominación es un reconocimiento a su trayectoria y al trabajo que realizan día a día. Les deseamos los mayores éxitos en esta distinción internacional que honra no solo su valor deportivo, sino el sentimiento de todo un país.”

Más noticias de Deporte