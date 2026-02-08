Resumen: La reacción de los protagonistas en la cancha conmovió a los miles de espectadores y a quienes seguían la transmisión internacional. Mientras los servicios médicos del estadio ingresaban a toda velocidad, se vivieron momentos de profunda tensión

Futbolista en Brasil convulsionó en el campo: le dio un ataque epiléptico y en video quedó

Minuto30.com .- El mundo del fútbol quedó en vilo durante el enfrentamiento entre Flamengo y Sampaio Corrêa. Lo que debía ser una fiesta deportiva por la Fase de Grupos del Campeonato Carioca se transformó en una escena de angustia y desesperación cuando Alexandre, volante del equipo visitante, se desplomó en el campo de juego.

El reloj marcaba la primera mitad del compromiso cuando el dorsal número 8 del “Galinho da Serra” cayó súbitamente al césped. De inmediato, los jugadores cercanos notaron que no se trataba de una lesión común: Alexandre estaba sufriendo una fuerte convulsión.

Se desplomó y todos los jugadores arrodillados rezando y otros revoleando camisetas para darle oxígeno al man, tremendo. https://t.co/IMeg8337UC pic.twitter.com/MagwUhxMMQ — Darío (@DarioSerna1990) February 8, 2026

Un estadio unido en oración

La reacción de los protagonistas en la cancha conmovió a los miles de espectadores y a quienes seguían la transmisión internacional. Mientras los servicios médicos del estadio ingresaban a toda velocidad, se vivieron momentos de profunda tensión:

Compañeros y rivales: Jugadores de ambos equipos se arrodillaron en el círculo central para rezar por la salud del futbolista.

Auxilio desesperado: Otros integrantes del plantel comenzaron a revolear sus camisetas sobre Alexandre, buscando generar corrientes de aire para facilitarle oxígeno mientras era atendido.

Impacto en redes: “Estoy viendo el partido y es una imagen durísima. Los médicos atendiendo y todos arrodillados rezando”, comentaban usuarios en redes sociales, reflejando el impacto de la escena.

Protocolo de emergencia y estado de salud

La ambulancia ingresó al terreno de juego siguiendo los protocolos de la FIFA para incidentes cardíacos o neurológicos. Alexandre fue estabilizado por los médicos de campo antes de ser trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano.

Aunque los ataques epilépticos o convulsiones en deportistas de alto rendimiento suelen estar vinculados a cuadros de deshidratación extrema, golpes de calor o condiciones preexistentes, el cuerpo médico del Sampaio Corrêa aún no ha emitido un boletín oficial detallado sobre las causas del colapso.

El fútbol en segundo plano

El partido se reanudó tras varios minutos de incertidumbre, pero el ambiente en el estadio cambió por completo. La solidaridad mostrada por los jugadores del Flamengo, uno de los clubes más poderosos del continente, resaltó que por encima de los puntos está la integridad de los colegas.

Se espera que en las próximas horas se brinde un reporte sobre la evolución de Alexandre. Fuentes cercanas al club indican que el jugador recuperó el conocimiento camino al hospital.

A la postre el equipo local perdió por un abultado marcador 7-1, en el que el central colombiano Jorge Carrascal fue uno de los protagonistas al aportar una importante asistencia que se convirtió en gol.