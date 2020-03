Futbolista de Millonarios, perjudicado por el Coronavirus

Minuto30.com- El Coronavirus tiene afectados de diversa formas a varios futbolistas colombianos. Uno de ellos es el integrante de Millonarios, Luciano Ospina.

A finales de enero, en la pretemporada del ‘Albiazul’, el deportista sufrió un esguince ligamento colateral medial su rodilla izquierda que le impidió hacer parte del equipo en el inicio de las competencias oficiales.

Posteriormente, en su intento por regresar a las canchas tuvo una lesión de ligamento cruzado anterior.

Así las cosas, tenía prevista una cirugía para el mes de marzo la cual se le ha postergado de cuenta de la propagación en Colombia del Coronavirus, que tiene ocupado a gran parte del personal médico del país, pues controlar los casos de pandemia es la prioridad.

“No me he podido operar, estoy preocupado porque se alargan los tiempos. Ya están todas las autorizaciones, pero en el hospital no dejan realizar operaciones programadas, solo están operando urgencias, así que toca esperar que levanten la medida y así volver a programar la cirugía”, manifestó el defensa.

Así las cosas, a pesar de que no lo sufre en carne propia, el virus tiene bastante afectado a Ospina, quien seguramente no podrá ser intervenido hasta tanto el país no logre superar esta contingencia.