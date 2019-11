“El fútbol no conoce de gratitud ni de justicia”: Mao Molina sobre la salida de David González

Tras conocerse la noticia de que David González no continuará en el Independiente Medellín pese a su gran historia con el club, miles de hinchas criticaron la decisión del plantel, entre ellos el propio Mauricio Molina que aseguró en una publicación en sus redes sociales que “el fútbol no conoce de gratitud ni de justicia”.

Mao le escribió una emotiva carta de despedida al portero ídolo del DIM, recordando su trayectoria y agradeciendole por todo lo realizado:

“Hoy es un buen día para recordar que con tan solo 20 años cuando todo el mundo dudaba, terminaste siendo fundamental en el título que nos devolvió la esperanza en el 2002, que nos salvaste de caer al abismo en varias oportunidades cuando defendías cada penalti en aquella semifinal contra Tuluá, que sos el mayor vencedor de nuestra historia. Gracias Deivid por dignificar estos colores, por ser el último representante de nuestra generación, por tantas historias vividas… Me siento orgulloso de haber sido tu compañero y ahora tu amigo”.

Sin embargo este mensaje también fue acompañado con una puya a la institución por la forma en que se va el arquero, “hoy es un día que el fútbol me demuestra una vez más, que algunas veces no conoce la justicia, no conoce la gratitud”.