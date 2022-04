¿Que hay pa’ ver este finde? Liga Betplay, Premier, La Liga, fútbol argentino y mucho más

Una semana llena de buen fútbol en el medio no podría terminar de forma diferente, por ende tras el paso de la Champions League, Europa League, Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana entre martes y jueves, este fin de semana es momento de las actuaciones locales en las respectivas ligas de los paises.

¡Mucho fútbol este sábado!

→ Liga Betplay

*Tolima vs Águilas Doradas – 4:05 pm

*Unión Magdalena vs Patriotas – 6:10 pm

*Deportivo Cali vs Junior – 8:15 pm

#EquipoProfesional | 📋 Estos son los llamados por Leonel para el juego por la jornada 1️⃣5️⃣ de liga. 🇨🇴 Llevamos el nombre Rionegro por todo el país. #VamosÁguilas 🦅 pic.twitter.com/ysrGIXnFTh — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) April 9, 2022

→ Torneo Betplay

*Bogotá FC vs Leones – 2:00 pm

→ Bundesliga

*Bayern Munich vs Augsburgo – 8:30 am

*Hertha Berlin vs Unión Berlin – 11:30 am (clásico de fútbol en la capital alemana)

→ La Liga

*Mallorca vs Atlético Madrid – 9:15 am

*Villarreal vs Athletic Club – 11:30 am

*Real Madrid vs Getafe – 2:00 pm

→ Ligue 1

*Clermont vs PSG – 2:00 pm

→ Premier League

*Arsenal vs Brigthon – 9:00 am

*Southampton vs Chelsea – 9:00 am

*Aston Villa vs Tottenham – 11:30 am

→ Serie A

*Inter vs Verona – 11:00 am

*Cagliari vs Juventus – 1:45 pm

→ Copa de la liga (Argentina)

*Unión vs Newell’s – 12:00 m

*Talleres vs Defensa y Justicia – 2:30 pm

*Tigre vs Independiente – 5:00 pm

*Velez Sarsfield vs Boca Juniors – 7:30 pm

→ Brasileirão

*Fluminense vs Santos – 2:30 pm

*Atletico Goianense vs Flamengo – 5:00 pm

*Palmeiras vs Ceará – 7:00 pm

¡Fútbol y más fútbol para este domingo!



→ Liga Betplay (¡Mucho fútbol paisa!)

*Envigado vs Santa Fe – 3:00 pm

*Nacional vs América – 5:30 pm

*Alianza Petrolera vs Medellín – 7:35 pm

→ Bundesliga

*Bochum vs Bayer Leverkusen – 8:30 am

*Eintracht Frankfurt vs Friburgo – 10:30 am

*Leipzig vs Hoffenheim – 12:30 pm

→ La Liga

*Espanyol vs Celta de Vigo – 9:15 am

*Elche vs Real Sociedad – 11:30 am

*Levante vs Barcelona – 2:00 pm

→ Ligue 1

*Estrasburgo vs Lyon – 12:00 m

*Marsella vs Montpellier – 2:00 pm

→ Premier League

*Brentford vs West Ham – 8:00 am

*Manchester City vs Liverpool – 10:30 am ¡Partidazo de fútbol en Inglaterra por la pelea del título!

→ Serie A

*Genoa vs Lazio – 5:30 am

*Napoli vs Fiorentina – 8:00 am

*Sassuolo vs Atalanta – 8:00 am

*Roma vs Salernitana – 11:00 am

*Torino vs Milan – 1:45 pm

→ Copa de la liga (Argentina)

*Estudiantes de La Plata vs Central Córdoba – 12:00 m

*Platense vs Racing – 2:30 pm

*River Plate vs Argentinos Juniors – 5:00 pm

→ Brasileirão

*Atletico Mineiro vs Internacional de Porto Alegre – 2:00 pm

*Botafogo vs Corinthians 2:00 pm

*São Paulo vs Atletico Paranaense – 5:00 pm

