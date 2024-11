Antioquia, Valle y Cundinamarca, adelante en el fútbol femenino de los I Juegos Nacionales Juveniles

El fútbol femenino de Antioquia arrancó con pie derecho en los primeros Juegos Nacionales Juveniles.

Una jornada llena de emociones y de goles se vivió en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

Este escenario alberga el fútbol femenino de los I Juegos Nacionales Juveniles, donde Valle es candidata a quedarse con el título tras golear a Huila 7-0.

Las vallecaucanas derrotaron a las opitas y de no haber sido por la guardameta, el marcador hubiese sido más abultado.

La segunda goleada del día se vivió en el cotejo entre Cundinamarca y Sucre, en el que las del centro del país, fueron ampliamente superiores a las costeñas.

Fútbol femenino de los I Juegos Nacionales Juveniles

En total les encajaron cinco tantos. Dos de ellos, de Rihanna Cuesta Narci, quien a la postre, fue la figura del partido.

El revés de la jornada lo tuvo Risaralda, que no pudo en su patio y cayó frente Antioquia femenino 2-1.

Mientras que Bogotá, que son candidatas a estar en el podio, no pudieron superar a Meta, y se tuvieron que resignar con el empate a cero.

La segunda fecha se vivirá este martes con los encuentros entre Bogotá vs Huila; Valle vs Meta; Cundinamarca vs Antioquia y Risaralda vs Sucre.

