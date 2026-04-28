Resumen: Fiel a una visión más purista y competitiva del deporte, Henry dejó clara su preferencia: "No quiero un 5-4. Denme un 1-0

¡Fútbol de TikTok! A Thierry Henry no le gustó: destroza el histórico 5-4 entre PSG y Bayern Múnich

Minuto30.com .- Para millones de fanáticos alrededor del mundo, el electrizante 5-4 entre el París Saint-Germain y el Bayern Múnich fue un verdadero festín de goles, emociones y espectáculo puro. Sin embargo, para la leyenda del fútbol francés Thierry Henry, el partido estuvo muy lejos de ser una obra maestra; de hecho, lo calificó como un desastre táctico imperdonable para una instancia definitiva de la Champions League.

El icónico exdelantero no se dejó deslumbrar por la lluvia de goles y lanzó una dura crítica contra lo que él denomina la era del “fútbol de TikTok”.

“No fue una semifinal, fue un patio de juegos”

Durante su análisis pospartido, Henry fue tajante al desmarcarse de la euforia colectiva que inundó las redes sociales. Para el exjugador del Arsenal y Barcelona, el abultado marcador no es sinónimo de grandeza deportiva, sino la prueba reina de la ausencia de estructura y orden.

“Escuchen, necesitamos tener una conversación seria sobre lo que estamos viendo. (…) Todos están en las redes sociales gritando: ‘¡Oh, qué partido!’. ¿Pero lo es? ¿En serio? Tenemos que parar. Tenemos que dejar de llamar a esto ‘gran fútbol’. Lo que vimos esta noche… no fue una semifinal de la Champions League. Fue fútbol callejero. Fue un patio de juegos”, sentenció el francés con evidente molestia.

Nostalgia por la defensa: “Denme un 1-0”

Para ‘Tití’, la esencia de las noches mágicas y definitivas en Europa radica en la inteligencia, la solidez y el carácter táctico, elementos que, según él, brillaron por su ausencia en ambos equipos. Cuestionó severamente el planteamiento de “tú anotas, luego yo anoto”, señalando que ni franceses ni alemanes supieron “cerrar una puerta y echarle llave”.

Fiel a una visión más purista y competitiva del deporte, Henry dejó clara su preferencia: “No quiero un 5-4. Denme un 1-0 donde cada entrada se sintiera como una guerra. Denme un partido donde los defensores realmente defiendan”.

El dardo al fútbol moderno y a la cacería de ‘likes’

Quizás la crítica más profunda y reflexiva de Henry estuvo dirigida a la forma en la que se está consumiendo y jugando el fútbol en la actualidad, donde el espectáculo efímero parece importar más que el trabajo en equipo.

“Es llamativo, es ‘fútbol de TikTok’, pero la joya del juego está desapareciendo”, reflexionó el analista. “Todos persiguiendo momentos, jugadas destacadas, números. Pero el fútbol no se trata solo de brillar individualmente. Se trata de control, disciplina y responsabilidad colectiva”.

Las crudas palabras de la leyenda francesa han encendido un intenso debate mundial entre los tácticos de la “vieja escuela” que respaldan su visión, y las nuevas generaciones de aficionados que aplauden el caos ofensivo y los marcadores de infarto.