Resumen: Uno de los puntos que el parque quiso destacar tras el incidente fue la efectividad de sus protocolos de seguridad

Susto en tobogán de Fusagasugá: Mujer sufre incidente en atracción de «American Park» y el establecimiento responde

Minuto30.com .- Un momento de tensión se vivió en las instalaciones del centro de entretenimiento ‘American Park’, ubicado en la vía que conecta a Fusagasugá con Pasca (Cundinamarca). Una mujer tuvo que recibir atención médica tras lanzarse de uno de los toboganes del lugar. Afortunadamente, fue dada de alta sin lesiones de gravedad.

Tras la difusión del caso, los representantes legales del parque de atracciones (LAW WORK) emitieron un comunicado oficial para aclarar los hechos, dar un parte de tranquilidad sobre el estado de salud de la visitante y explicar los protocolos activados.

Según la información entregada por el establecimiento, el hecho no pasó a mayores y la situación fue controlada rápidamente por el equipo de emergencias del lugar.

¿Qué le pasó a la visitante?

De acuerdo con el pronunciamiento oficial de ‘American Park’, la mujer no sufrió heridas derivadas de un fallo en la atracción, sino que presentó un episodio de salud momentáneo:

El diagnóstico preliminar: El parque indicó que la usuaria sufrió un «episodio de malestar aparentemente relacionado con un cuadro de nerviosismo» tras utilizar el tobogán.

Atención hospitalaria: Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, la mujer fue trasladada al Hospital San Rafael de Fusagasugá para una valoración completa.

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Fuera de peligro: El parte médico confirmó que la visitante se encuentra en buenas condiciones y no presenta lesiones de gravedad ni afectaciones importantes, por lo que ya fue dada de alta.

Cobertura médica y permisos al día

Uno de los puntos que el parque quiso destacar tras el incidente fue la efectividad de sus protocolos de seguridad. La administración confirmó que todos los gastos médicos y de atención derivados del traslado al hospital fueron cubiertos en su totalidad por la póliza de asistencia médica que cada visitante adquiere automáticamente con la compra de su entrada.

Finalmente, ‘American Park’ hizo un llamado a la tranquilidad de la comunidad y de sus futuros visitantes. Reafirmaron que todas sus atracciones cuentan con los permisos reglamentarios para operar y que tienen establecidos rigurosos protocolos de prevención para atender de manera oportuna cualquier eventualidad, garantizando que «la seguridad y el bienestar de los usuarios son la máxima prioridad».

Comunicado de American Park