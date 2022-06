¡Furioso! Tom Hanks con un fan que se tropezó con su esposa

En redes sociales se hizo viral un video del reconocido actor de Hollywood Tom Hanks, luego de que enfureciera porque un fanático se tropezó con su esposa en Midtown – Nueva York – Estados Unidos.

Tom Hanks vivió un momento tenso debido a que un grupo de fans se acercaran bruscamente para tomarse algunas fotografías pero hicieron tropezar a su esposa, Rita Wilson, quien al parecer casi se cae por la imprudencia de un hombre.

Cuando el actor se dio cuenta de lo sucedido subió el de tono de su voz, se enfrenta a los fans apartando a uno con la mano y gritando dice: «¡Esta es mi esposa, alejaos, joder!».

El hecho se produjo cuando Tom Hanks salía a la calle junto a su esposa Rita Wilson después de terminar de ver su nueva película ‘Elvis’.

Tom Hanks momentarily, and understandably, loses his nice guy persona as over eager fans practically knock over his wife Rita Wilson. pic.twitter.com/vS2xfCqOIO

— Mike Sington (@MikeSington) June 16, 2022