La denuncia del reprochable hecho la hizo el Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quine confirmó que a pocas horas de iniciar el confinamiento durante el fin de semana en Villavicencio, funcionarios de la gobernación y de la alcaldía habrían participado de una fiesta a las afueras de la ciudad.

«Da rabia y dolor tanta irresponsabilidad. No puede ser que mientras muere gente, colapsan las UCI y comerciantes se sacrifican, otros anden de rumba y dando mal ejemplo. No me temblará la mano para sanción ejemplar», escribió el Gobernador del Meta en su cuenta oficial.

Asimismo, el alcalde de la ciudad, Felipe Harman, confirmó que ha dicha reunión asistió un funcionario, y que, con base en la información suministrada, se realizaran las respectivas investigaciones y se procederá con las sanciones correspondientes.

Otras de las personas que rechazó el hecho, fue la secretaria de Gobierno de Villavicencio, Andrea Lizcano, argumentando que como funcionarios deben dar ejemplo a la comunidad.

«Nosotros como funcionarios públicos somos los llamados a dar ejemplo a la ciudadanía, estamos llegando al 100% en nuestra capacidad hospitalaria y por eso se requiere que todos pongamos de nuestra parte para salir adelante», puntualizó Lizcano.

Cabe resaltar que hasta la fecha, la ciudad reporta una ocupación UCI No Covid del 94% y de UCI Covid del 91%, cifras que no se habían reportado desde el inicio de la pandemia.

