Capturaron a dos funcionarias en El Retiro por supuesta corrupción en contratos para atender la pandemia

La Policía reportó la captura de tres mujeres que estarían siendo investigadas por supuesta corrupción en contratos para atender la pandemia generada por el Covid -19.

Dos de las capturadas son funcionarias de la Alcaldía del Retiro, Antioquia y una tercera mujer quien es la representante legal de un local comercial que supuestamente vendió los productos a la Alcaldía en un sobrecosto de 140%.

Sobre el caso, las autoridades detallaron que «se trataban de víveres para armar paquetes alimentarios de primera necesidad que fueron entregados a las familias vulnerables de esta jurisdicción; varios de los productos eran arroz, pasta, leche, entre otros, de los cuales de acuerdo al peritaje contable y contractual, se identificó un sobrecosto con referencia a los precios de venta que entrego el contratista al municipio del Retiro».

Y continuaron, «dentro del listado de productos llama la atención la leche, que tiene un costo de adquisición para la empresa contratista por litro de $1.733 y que fue vendido a la alcaldía por un precio promedio de $4.297, por un total de $37.248.396, que les deja un margen de ganancia a la empresa de $15.017.310, es decir una utilidad bruta de 148% sobre el costo real solo en este producto».

Las mujeres fueron presentadas ante un juez por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y a favor de terceros y falsedad en documento público.

Alcaldía de El Retiro responde

En un documento oficial, la Administración municipal para la cual laboran las procesadas, se pronuncio frente a esta situación y argumentó que el contratista suministró de manera correcta los productos.

La Alcaldía manifestó, «uno de los argumentos de las autoridades judiciales para capturar a las dos funcionarias y la contratista, fue que presuntamente el Municipio de El Retiro compró la unidad de bolsa de leche larga vida a 13.797 pesos, situación que se aleja de la realidad, pues el investigador no tuvo en cuenta que dicho valor era por la compra de un six pack que incluía 6 bolsas de leche. En conclusión, se compró el producto en promedio a 2.326 pesos y no a 4.297 pesos».

La Administración Municipal, tambien reveló que las acusadas fueron dejadas en libertad tan pronto se presentaron estos argumentos.

Por su parte, la Policía indicó que las mujeres seguirán vinculadas a la investigación, que no podrán salir del país, ni enajenar bienes y deberán presentare continuamente a las citaciones judiciales y audiencias públicas solicitadas por el despacho judicial.



Foto: Policía



Foto: Policía



Foto: Policía

.@PoliciaColombia en coordinación con @FiscaliaCol, capturaron dos funcionarias de la alcaldía de El Retiro (Antioquia) y la representante legal de una empresa, por presunta corrupción en contratos para atender la pandemia por covid-19.#ConstruirConvivencia#EsUnHonorSerPolicía pic.twitter.com/vbJaSaDpD0 — Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (@DIJINPolicia) June 21, 2021

Le podría interesar: ¡Qué vergüenza! Condenaron a cuatro policías por colaborar con bandas criminales del nororiente de Medellín