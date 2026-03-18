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Resumen: Gracias a la rápida intervención de los equipos técnicos, la fuga fue contenida pocas horas después

Fuga de gas en Sonsón ya fue solucionado

Minuto30.com .- Tras varias horas de incertidumbre, las autoridades competentes dieron un parte de tranquilidad a la comunidad de Sonsón luego de controlar una fuga de gas que se registró en el sector céntrico del municipio. La alerta, que inició el martes 17 de marzo, obligó a la activación de protocolos de seguridad para evitar una emergencia mayor.

El estado de la reparación

Gracias a la rápida intervención de los equipos técnicos, la fuga fue contenida pocas horas después del reporte inicial. En este momento, los operarios se encuentran en el sitio realizando las maniobras finales para normalizar el suministro en la zona afectada.

“Vamos a proceder a ponerle un tapón al collar que se observa en el registro técnico para poder restablecer el servicio de forma segura en las próximas horas”, informaron técnicos encargados de la red de gas domiciliario.

Recomendaciones para los usuarios

Mientras se completa la instalación del tapón y se estabiliza la presión en la tubería, se recomienda a los habitantes del centro de Sonsón:

Mantener las válvulas internas cerradas hasta que se confirme el restablecimiento total.

No encender fósforos o encendedores cerca del área intervenida.

Ventilar los espacios si percibe un olor residual a gas.

Las autoridades locales agradecieron la paciencia de la comunidad y resaltaron que no se presentaron personas afectadas ni daños materiales de consideración durante la contingencia.