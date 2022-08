Este miércoles 17 de agosto se llevó a cabo la audiencia de juzgamiento en contra de Aida Victoria y el odontólogo Javier Cely presuntos implicados en la fuga de la exrepresentante a la Cámara, Aida Merlano, perpetrada en el mes de octubre de 2019.

En el juicio, Merlano declaró que ninguno de los dos, ni su hija, ni su odontólogo de confianza, tuvieron que ver con su escapada, dijo que fue una «organización» la que la ayudó y que antes de salir de la cárcel para la cita odontológica, ya tenía todo planeado.

“y pensaba fugarme, porque el grupo o la organización que se cuadró me dijo que debía tirarme del consultorio privado del doctor Mauricio. Cuando fui al baño y me siguió el señor dragoneante, entendí que por ahí no podía tirarme, porque él me podía ver”, señaló la excongresista.

Pero lo que hoy está generando polémica en su declaración, fue que le atribuyó el salto por la ventana del consultorio ubicado en Bogotá, a un asunto espiritual, lo que ella denominó «una cosa de Dios», argumentando que no logra entender como logró tal hazaña.