“Las fuerzas militares no harán de brazos caídos frente a los violentos”: Iván Cepeda.

La búsqueda de la paz total a través del diálogo no significa que las Fuerzas Militares y de Policía se declaren de brazos caídos para combatir la violencia de las organizaciones criminales. Así lo aseguró el senador Iván Cepeda en entrevista con Minuto30.com.

El también presidente de la Comisión de Paz del Senado, es urgente alcanzar un cese el fuego multilateral que permita frenar la espiral de violencia que se presenta en los territorios, producto de la no implementación del acuerdo de paz, por parte del Gobierno Duque.

M30:Usted está metido de lleno y jugado en la búsqueda de la paz total y de hecho en los últimos días planteó la convocatoria de la realización de una cumbre nacional por la paz, ¿cómo va a ser esto, quienes participarán?

Iván Cepeda… necesitamos urgentemente como parte de este proceso que hemos llamado de paz total desarrollar una iniciativa humanitaria, como el Presidente lo ha dicho, buscar un cese simultáneo de fuegos, no solamente de los grupos que están en los territorios contra las fuerzas militares y viceversa, sino también entre los propios grupos, así que hay que desarrollar una acción muy fuerte en ese sentido y por eso el día 29 de septiembre las comisiones de paz del Senado y de la Cámara, la Iglesia Católica, la coordinadora humanitaria, en la que está el expresidente Ernesto Samper, hemos convocado una cumbre para discutir este punto esencialmente: Cómo lograr un cese al fuego simultáneo, multilateral de fuegos.

M30:¿Sería algo así como humanizar la confrontación que se está dando en estos momentos, teniendo en cuenta que hoy son muchos los municipios que están afectados?

IC: Bueno yo creo que proteger la vida de las comunidades, de los liderazgos sociales, de los propios combatientes, es decir, necesitamos parar esta espiral de violencia como parte de un ambiente que se va creando en el para los procesos de paz que queremos adelantar.

M30: ¿Cómo sería ese cese el fuego, ya han realizado ustedes contactos con estas organizaciones criminales?

IC: Bueno, de hecho hay ya algunas organizaciones armadas que unilateralmente, antes incluso de la llegada del nuevo Gobierno, hicieron anuncios y los han venido haciendo en estos días, por ejemplo el Clan del Golfo que venía en una dinámica muy intensa especialmente de atentados contra miembros de la Policía Nacional, declaró que iba a suspender esa acción terriblemente criminal y destructiva, igualmente lo han hecho otras instancias , por ejemplo las llamadas disidencias de FARC; el ELN suspendió momentáneamente durante las elecciones sus acciones militares, entonces se ha ido produciendo en distintos lugares del país y en distintos momentos, ahora queremos que sea simultáneo. Esa es una operación compleja que requiere de una verificación internacional, así que todo eso debe ser lo que discutamos el 29 de septiembre.

M30: Menciona usted al ELN; pero en los últimos días ha habido pronunciamientos de “Antonio García “ que no permiten que el país tenga mayor confianza en la reanudación de esos diálogos con el ELN, ¿usted cómo evalúa esa situación?

IC: El ELN es una guerrilla de origen histórico y político en este país y va a desarrollar un proceso político también, en qué consiste ese proceso, obviamente en hacer una discusión entorno a una agenda en la mesa de conversaciones y llegar a uno o varios acuerdos que tengan precisamente la finalidad de acabar el conflicto sobre la base de resolver los problemas sociales, económicos y políticos que han dado lugar a ese alzamiento armado. Ahora, también el Gobierno ha dicho que va a hacer otros procesos que tienen otra naturaleza y que son más de lo que hemos llamado acogimiento a la justicia, así que en eso hay meridiana claridad.

M30: Con el ELN hay diálogo y negociación política para alcanzar la paz, ¿con los otros grupos es acercamiento para el sometimiento a la justicia?

IC: Ahí ha surgido el término de acogerse a la justicia y no someterse porque si hay una distinción importante, actualmente cualquier individuo que pertenece a estas organizaciones muy ligadas a las economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, puede recurrir a la justicia, dejar su organización, desmovilizarse, entregar su arma, en el caso de que sean estructuras de este tipo llamadas AGC o Clan del Golfo, y asumir ese proceso de justicia que corresponde. Ahora, nosotros vamos a crear una ley para que eso pueda ocurrir colectivamente en un solo momento, para que se pueda hacer simultáneamente y a través del estudio de cómo puede ser el modelo de justicia, porque no habrá impunidad en estos, para que sea posible esa desactivación completa de esos grupos.

M30: A propósito de buscar la paz en los territorios ustedes han venido trabajando en la instalación de Puestos de Mando Unificado por la vida, ¿Cuántos van a ser, cuántos van y cómo va a ser ese proceso?

IC: Aquí Necesitamos que las autoridades estén permanentemente, semanalmente discutiendo sobre que está ocurriendo y cómo prevenir nuevos hechos y eso es lo que queremos que ocurra, ahora eso es parte de un diseño mucho más ambicioso, el Estado debe pensar como estar en los territorios y no simplemente como lo hizo el anterior gobierno llegar a que se anuncien que llegan cinco mil, 10 mil nuevos integrantes de la policía o el ejército. Aquí necesitamos miles de maestros, de médicos, médicas, de jueces, de una presencia del estado que tenga un rostro social, que es lo que realmente puede terminar contrarrestando la violencia.

M30: ¿Cuál va a ser el papel de la Policía y de las fuerzas militares, porque igual hay que combatir la ilegalidad?

IC: Aquí no hay ingenuidad, ya lo han dicho el señor Presidente y el Ministro de Defensa, no se piensa que haya que hacer brazos caídos frente a lo que está ocurriendo, no. Aquí hay que proteger a la población y ahí hay un cambio ya inicial, se propone y así lo ha dicho el Presidente, se adopta una política y un concepto de seguridad distinto.

Hay que pensar que el Ejército y la Policía cumplan otras funciones y no necesariamente que sean aparatos exclusivamente militares o de represión en el orden público, por ejemplo pueden convertirse en parte de una fuerza productiva que ayude a reactivar la economía, que ayude a reactivar el bienestar social y comercial de las poblaciones.

M30: Esta concepción del nuevo papel de las fuerzas militares tiene muchos detractores y críticos, ¿Se ha podido sentar usted con esos voceros que ya no tienen el uniforme sino que de civil siguen señalando que le están cambiando la naturaleza al Ejército?

IC: Se han registrado ya algunos diálogos que son interesantes, no todos los que queremos pero ha pasado solamente un mes hasta ahora, pero sÍ queremos incentivar muchos ese intercambio, porque nosotros estamos convencido que si ensayamos colectivamente otras formas es muy probable que los resultados sean muy diferentes.

M30: ¿Qué papel van a jugar los países vecinos?

IC: Venezuela es el país con que tenemos la mayor intensidad o teníamos la mayor intensidad en materia comercial, tenemos una larguísima frontera, tenemos unas relaciones que son simbióticas, entonces la mejor manera de hacer que bajen las tensiones de violencia, de criminalidad, de acción delincuencial en la frontera es reabrirla y además de eso generar una relación de cooperación entre las fuerzas militares de ambos países y también de un intenso comercio, de un intenso intercambio, porque es precisamente eso lo que garantiza que se contrarreste de una manera eficaz la existencia de grupos armados.