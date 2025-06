FuerzaMiguel: la hermosa canción que en solo 3 minutos resume el sentir de Colombia hoy

Minuto30.com .- De los momentos más difíciles y oscuros, a menudo surgen pequeños destellos de luz. En medio de la angustia por el reciente atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien se debate entre la vida y la muerte, el dúo Kantoras ha regalado una hermosa canción que busca ser precisamente eso: un himno de esperanza.

La canción, con letra de Andrea Botero y música creada por ella y su pareja Anabella, tiene un duración de solo un poco más de 3 minutos y encierra un emotivo mensaje de “#FuerzaMiguel”. Este llamado a la fortaleza se convierte en un eco de solidaridad en un momento crucial para el país.

Incluso en la adversidad, el arte puede ser un poderoso vehículo para la esperanza y la unión.

Letra de la canción

Cuando la oscuridad quiso apagar tu verdad, cuando el odio intentó detener tu caminar, no sabían que un alma que lucha por un país no se rinde, no cae, no deja de latir. Y hoy somos millones que elevan su voz por la vida, por ti, por un sueño mayor. Fuerza Miguel, el corazón de Colombia te espera, tu familia, tu gente, tu bandera.

Hoy unimos las manos para verte regresar. Fuerza, Miguel. Cada oración se convierte en un puente. Cada lágrima es fuerza en tu frente. No podrán con el amor que nos hace luchar.

A tu madre valiente, a tu esposa y su fe, a la patria que mira y no quiere volver. A un pasado de miedo, a un silencio brutal.

Hoy gritamos contigo, no nos van a callar. Porque un hombre de honor que defiende la paz es más grande que el odio que lo quiso callar.

Fuerza Miguel, el corazón de Colombia te espera. Tu familia, tu gente, tu bandera. Hoy unimos las manos para verte regresar.

Fuerza Miguel. Cada oración se convierte en un puente. Cada lágrima es fuerza en tu frente. No podrán con el amor que nos hace luchar.

Desde el campo, la selva, la ciudad. Desde el alma de un pueblo que no se va a arrodillar. Somos vida, somos luz, somos fe. Miguel, Colombia contigo es de pie.

Fuerza Miguel. Hoy el mundo te mira y te admira. Que la vida te envuelva y te inspire. Nuestro canto te abraza y no te soltará.

Fuerza Miguel, fuerza Colombia, no nos callarán.

