VIDEO. La Fuerza Pública está donde debe estar: Velasco

El Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se declaró satisfecho por la actividad logística que adelanta la Registraduría, para garantizar la realización de elecciones en todo el país, el próximo 29 de octubre.

Velasco aseguró que tanto la Registraduría como el trabajo que adelantan las Fuerzas Militares y de Policía le permiten entregarle al país un parte de tranquilidad, sobre la realización de elecciones en todo el país.

En relación con las afirmaciones de la Procuradora y el Defensor del Pueblo sobre los riesgos y complicaciones para las elecciones, Velasco aseguró que todo está preparado al 100 por ciento para la jornada del 29 de octubre.

«Si usted habla de alertas electorales mire el número de señalamientos frente a actuaciones de funcionarios públicos en el proceso electoral y que la Procuraduría no haya sancionado no quiere decir que no está trabajando, lo que he podido ver es que nuestra Fuerza Pública está donde tiene que estar, claro que hay amenazas que tenemos que enfrentar y.lo estamos haciendo», puntualizó el Ministro del Interior.

