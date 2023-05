«La función de la Fuerza Pública es destruir la economía ilícita en su cúpula», afirmó Presidente Petro

in

“La función de la Fuerza Pública es, uno A, orden del Presidente de la República: destruir la economía ilícita en su cúpula, en donde toca”, anuncio el presidente Gustavo Petro.

Petro internó este miércoles en la conmemoración del 72° aniversario del Comando General de las Fuerzas Militares, que se realizó en el Cantón Norte de Bogotá.

El Jefe de Estado dijo que en este tema no puede haber confusión: “Si hablan de un cese al fuego no es un cese al fuego a la economía ilícita, es lo contrario: es el ataque decidido a la economía ilícita lo que puede permitir que un grupo equis o ye diga: Bueno, llegó el momento de dejar de disparar, porque vamos a hablar, no porque vamos a engañar”.

“Entonces la orden fundamental de esta política es la destrucción de la economía ilícita, que es la base de la violencia de hoy”, dijo y subrayó que “la estrategia contra la economía ilícita tiene que ser político-militar”.

