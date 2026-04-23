Charlye Garcia en una imagen de archivo. Crédito a quien corresponda

Resumen: La noticia, que inicialmente generó preocupación entre sus miles de seguidores, fue confirmada con un parte de tranquilidad por su círculo más íntimo y su equipo de representantes.

¡Fuerza, maestro! Charly García fue operado de tumor en un riñón con éxito y avanza en su recuperación

Minuto30.com .- El mundo del rock en español respira un poco más tranquilo hoy. El legendario músico argentino Charly García, de 74 años, superó con éxito una intervención quirúrgica renal a la que fue sometido en las últimas horas en Buenos Aires.

La noticia, que inicialmente generó preocupación entre sus miles de seguidores, fue confirmada con un parte de tranquilidad por su círculo más íntimo y su equipo de representantes.

De acuerdo con la información filtrada a la prensa local argentina y confirmada por sus allegados, el exintegrante de Sui Generis y Serú Girán ingresó al quirófano para someterse a una nefrectomía parcial.

Este procedimiento, que ya estaba programado dentro de su plan médico, consistió en la extirpación quirúrgica de una parte de uno de sus riñones. Pese a lo delicado que puede sonar el término, el equipo médico logró llevar a cabo la intervención sin complicaciones.

“Salió todo bien”, fue el corto pero contundente mensaje que compartieron los allegados del artista a los medios de comunicación, disipando los rumores y llevando calma a la fanaticada.

Estado actual y proceso de recuperación

Tras salir del quirófano, el panorama clínico de Charly es alentador, aunque requiere de cuidados rigurosos dada su edad y su historial médico:

Lugar de internación: El astro de la música permanece internado bajo estricta observación en el reconocido y privado Instituto del Diagnóstico, ubicado en la capital argentina.

Tratamiento complementario: Como parte de su protocolo postoperatorio y para ayudar a la función renal, García está recibiendo tratamiento de diálisis.

Evolución: Los reportes oficiales indican que el artista mantiene una “evolución favorable” y responde positivamente a los cuidados médicos.

Los médicos han sido claros en que no hay que apresurar los tiempos. Se prevé que el proceso de recuperación de Charly García se extienda por varias semanas. Durante este periodo, deberá guardar reposo absoluto y mantenerse bajo la lupa de los especialistas antes de pensar en recibir el alta médica definitiva y regresar a su hogar.

Desde Colombia y todos los rincones de Latinoamérica, las redes sociales ya se inundan de mensajes de apoyo y buenos deseos bajo la consigna de ver al “genio” recuperado y, ojalá, regalándole al mundo un poco más de su inagotable talento musical.

¡Pronta recuperación, Charly!