Resumen: Desde Minuto30 y toda la comunidad del fútbol profesional colombiano, nos unimos a las voces de aliento para Jonathan Marulanda.

¡Fuerza, Jonathan! Exjugador de Nacional y DIM pausa su carrera por motivos de salud

Minuto30.com .- En las últimas horas, el equipo Fortaleza CEIF emitió un comunicado oficial que ha conmovido a la afición, anunciando la sensible baja del lateral antioqueño Jonathan Marulanda, quien deberá alejarse de las canchas por un tiempo indeterminado debido a un proceso médico.

El jugador paisa de 30 años, recordado por su paso por instituciones grandes como Atlético Nacional, Independiente Medellín, Deportes Tolima y Deportivo Cali, enfrenta hoy el partido más importante de su vida: el de su salud.

La salud es la única prioridad

A través de sus canales oficiales, Fortaleza CEIF, equipo en el que Marulanda milita desde mediados de 2025, entregó la noticia a la opinión pública, pidiendo tacto y respeto por el difícil momento que atraviesa el deportista y su familia.

“Fortaleza informa a la opinión pública, sus seguidores y a los medios de comunicación que Jonathan Marulanda, jugador de nuestro equipo profesional masculino, iniciará en los próximos días un proceso médico que le obligará a permanecer por fuera de la competencia deportiva por un tiempo indeterminado”, señala la misiva.

El club bogotano dejó claro que esta pausa en su carrera se toma priorizando su bienestar integral y acatando estrictamente las recomendaciones de los especialistas. Además, la institución garantizó su pleno respaldo, confirmando que acompañarán al antioqueño de manera permanente durante toda su evolución clínica, e invitó a los hinchas y a la prensa a respetar la privacidad del jugador en este delicado momento.

ACOLFUTPRO aplaude al manejo laboral de Fortaleza

La noticia no tardó en generar reacciones en el entorno futbolístico. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) se pronunció a través de su cuenta de X (@acolfutpro) para enviarle una voz de aliento a su afiliado.

“Hacemos votos por su pronta recuperación y por una evolución positiva que le permita seguir ejerciendo su profesión con la misma entrega y compromiso que siempre lo han caracterizado en el terreno de juego”, expresó el gremio.

Jonathan Marulanda: Un lateral con huella en el FPC

Para entender el cariño y la solidaridad que ha despertado esta noticia, es fundamental repasar la trayectoria de un jugador que se ha ganado el respeto de las hinchadas a pulso, destacando siempre por su entrega, velocidad y sacrificio por la banda derecha.

El nacido en Antioquia ha tenido el privilegio de vestir camisetas de enorme peso en la Primera División:

Leones FC (2018): El equipo de cuna. Allí hizo su debut profesional tras un largo proceso de formación, demostrando rápidamente que estaba para grandes cosas.

Independiente Medellín (2019 y 2023): Tuvo dos ciclos con el ‘Poderoso’. En su primera etapa, tocó la gloria al coronarse campeón de la Copa Colombia 2019.

Deportes Tolima (2020 y 2022): En Ibagué encontró su mejor versión. Se consolidó como una pieza clave en la férrea defensa del equipo ‘Pijao’.

Atlético Nacional (2021): Cumplió el sueño de jugar en el equipo del cual es hincha confeso y donde además había realizado parte de su proceso en divisiones inferiores hasta los 15 años.

Deportivo Cali (2024): Aportó su experiencia en el conjunto ‘Azucarero’ durante una temporada exigente.

Fortaleza CEIF (2025 – Actualidad): Se sumó al proyecto de los ‘Amix’, aportando jerarquía y liderazgo a la plantilla hasta el momento de este alto en el camino.

Desde Minuto30 y toda la comunidad del fútbol profesional colombiano, nos unimos a las voces de aliento para Jonathan Marulanda.

¡Las canchas te esperan de regreso, campeón!