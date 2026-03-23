Fuerza Aérea entrega primer balance del accidente del hércules: 125 ocupantes, 48 sobrevivientes

Resumen: El General Silva confirmó que en la aeronave, que cubría la ruta Puerto Leguízamo - Puerto Asís, viajaban un total de 125 personas

Minuto30.com .- El Comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), General Carlos Fernando Silva, entregó el primer balance oficial sobre el accidente del avión Hércules C-130 (matrícula 10-16) ocurrido a las 9:50 a. m. de este lunes. Aunque la cifra de ocupantes es masiva, las labores de rescate han permitido encontrar con vida a decenas de uniformados.

Cifras oficiales: 125 personas a bordo

El General Silva confirmó que en la aeronave, que cubría la ruta Puerto Leguízamo – Puerto Asís, viajaban un total de 125 personas:

114 pasajeros (soldados del Ejército Nacional).

11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial.

Hasta el momento, se ha confirmado el rescate de 48 heridos, quienes ya están recibiendo atención en centros asistenciales de Puerto Leguízamo. La rápida intervención de la Armada Nacional, que cuenta con una base en la zona, fue fundamental para llegar al sitio del siniestro, ubicado a solo un par de kilómetros del aeropuerto, pocos segundos después del despegue.

Megaoperativo de traslado: Aviones hospital hacia Bogotá y Neiva

Dada la gravedad de las lesiones de algunos uniformados, la FAC ha dispuesto una flota de aeronaves medicalizadas para un transporte masivo de heridos:

Avión Hércules C-130: Despegó desde Bogotá acondicionado con 50 camillas.

Avión Caza 295: Equipado con 24 camillas adicionales.

Helicóptero UH-60: Un “Ángel” medicalizado y equipos de médicos adicionales para realizar el triage en zona.

Los heridos serán distribuidos en centros hospitalarios de Neiva, Florencia y Bogotá, donde ya se activó la alerta amarilla para recibir a los militares.

¿Qué provocó la caída?

Sobre las causas, el General Silva fue cauteloso: “Tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra”. Un equipo de investigadores ya vuela hacia el Putumayo para analizar la caja negra y los restos del avión matrícula 10-16 para determinar si se trató de una falla en los motores o un factor externo durante el ascenso inicial.