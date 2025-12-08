Fuertes lluvias en el Área Metropolitana: No olvide paraguas

Resumen: Los acumulados máximos de lluvia registrados hasta el momento son de 4 mm. Según el pronóstico del SIATA, se espera que estas precipitaciones persistan durante al menos una hora más en los sectores mencionados.
Minuto30.com .- Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá -SIATA- informa que las lluvias continúan afectando varias zonas del área metropolitana.
A las 4:26 p.m., la red pluviométrica del SIATA registraba precipitaciones en los municipios de Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado y Copacabana. Las lluvias también se extienden al oriente de Medellín y el corregimiento de Palmitas.
Los acumulados máximos de lluvia registrados hasta el momento son de 4 mm. Según el pronóstico del SIATA, se espera que estas precipitaciones persistan durante al menos una hora más en los sectores mencionados.
Aquí más Noticias de Medellín
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios