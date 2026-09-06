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    Fuerte temblor en zona de influencia del Volcán Puracé ¿le movió la cama?

    ¡Fuerte sacudón dominical! Temblor superficial de magnitud 4.1 en la zona de influencia del Puracé alertó al Cauca y se sintió hasta en Cali

    Publicado por: SoloDuque

    temblor sismo Colombia
    Fuerte temblor en zona de influencia del Volcán Puracé ¿le movió la cama?

    Resumen: El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el epicentro se ubicó en Totoró. Por su escasa profundidad, el movimiento telúrico generó susto entre los habitantes de Popayán, varios municipios caucanos y el sur del Valle del Cauca.

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    Minuto30.com .- La noche de este domingo 6 de septiembre se vio interrumpida por un fuerte movimiento de tierra en el suroccidente del país. De acuerdo con el boletín oficial emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), a las 8:58 p.m. se registró un sismo de magnitud 4.1 con epicentro en el municipio de Totoró, en el departamento del Cauca.

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    La poca profundidad amplificó el susto

    El detalle que más generó alarma entre la población fue la profundidad del evento sísmico, catalogada por la entidad como superficial (menor a 30 kilómetros). Esta característica física provocó que la energía del temblor se sintiera con mucha más intensidad y ruido en la superficie.

    Inmediatamente después del evento, las redes sociales del SGC se inundaron de reportes ciudadanos confirmando la fuerza del sacudón en diferentes zonas:

    En el Cauca: Habitantes de Popayán describieron el sismo como «rápido y fuerte». Por su parte, desde los municipios de Silvia y el corregimiento de El Plateado (Argelia), los ciudadanos reportaron que la tierra los «sacudió duro».

    En el Valle del Cauca: La onda sísmica traspasó las fronteras departamentales, sintiéndose con claridad en el municipio de Jamundí y en varios barrios del sur de Cali, como el sector de Bochalema.

    Hasta el momento de la emisión del boletín, los organismos de gestión del riesgo y las autoridades locales no han reportado personas lesionadas, ni afectaciones estructurales en los municipios cercanos al área de influencia. Se recomienda a la ciudadanía mantener la calma, verificar el estado de sus viviendas y estar atentos a posibles réplicas.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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