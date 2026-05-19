Resumen: La topografía empinada del sector y los vientos nocturnos complican la situación, facilitando la propagación del fuego a través de la maleza seca.

Fuerte incendio forestal consume la montaña entre Nueva Jerusalén y la vía a San Félix

Minuto30.com .- Las alarmas están encendidas a esta hora en el norte del Valle de Aburrá. Habitantes del municipio de Bello y conductores que transitan por la zona reportan una grave emergencia ambiental debido a un incendio forestal de considerables proporciones que consume la capa vegetal en la montaña.

Las llamas, que son visibles desde varios puntos del área metropolitana debido a la oscuridad de la noche, avanzan rápidamente por la ladera.

Ubicación exacta de la emergencia

De acuerdo con los reportes ciudadanos preliminares, el foco de la conflagración se registra en la zona montañosa que conecta la parte alta del barrio Nueva Jerusalén, en jurisdicción del municipio de Bello, con la carretera principal que conduce de Medellín hacia el corregimiento de San Félix.

La topografía empinada del sector y los vientos nocturnos complican la situación, facilitando la propagación del fuego a través de la maleza seca.

Atención de la emergencia y riesgo en la vía

Se espera que en los próximos minutos las unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello, con el posible apoyo de organismos de socorro de Medellín, logren acceder a la zona afectada para iniciar las labores de control y extinción de las llamas, un trabajo que resulta complejo debido a las dificultades del terreno agreste en horas de la noche.

Ante esta situación, las autoridades de movilidad y gestión del riesgo emiten las siguientes recomendaciones preventivas:

Conducir con extrema precaución: Quienes transiten a esta hora por la vía Medellín – San Félix deben reducir la velocidad, ya que el humo generado por la combustión puede descender hacia la carretera y afectar gravemente la visibilidad de los conductores.

Cerrar ventanas: Se recomienda a los habitantes del barrio Nueva Jerusalén y sectores aledaños en el municipio de Bello mantener puertas y ventanas cerradas para evitar afectaciones respiratorias por la inhalación de humo y la caída de ceniza.

Dar paso a equipos de emergencia: Facilitar el tránsito rápido de las máquinas de bomberos y vehículos de rescate que se dirigen hacia la montaña.

Se aguarda el reporte oficial de las autoridades sobre la cantidad de hectáreas afectadas y las posibles causas que originaron esta emergencia ambiental.

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