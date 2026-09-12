Resumen: El piloto colombiano resultó involucrado en una fuerte caída provocada por otro competidor durante la prueba clasificatoria. Ahora, tendrá el duro reto de remontar desde la parte baja de la parrilla para no ceder terreno en el campeonato mundial.

Fuerte choque relega a David Alonso a la casilla 17 en la clasificación del GP de San Marino

Minuto30.com .- La jornada de clasificación de este sábado 12 de septiembre para el Gran Premio de San Marino dejó un sabor amargo para el motociclismo colombiano. David Alonso sufrió un fuerte revés de cara a la carrera del domingo tras verse involucrado en un aparatoso choque que lo dejó sin opciones de pelear por los primeros lugares de la parrilla de salida.

El incidente se registró en plena pista del circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático, a la altura de la curva diez.

Así fue el choque que afectó a Alonso

De acuerdo con los reportes de la pista, la situación se desencadenó cuando el piloto español Alberto Ferrández (Kalex) perdió la adherencia en la rueda delantera de su motocicleta. Tras perder el control, Ferrández terminó cayendo al asfalto de manera repentina y chocando desde atrás al colombiano.

La velocidad y la cercanía impidieron que David Alonso tuviera tiempo de reacción para esquivarlo, por lo que ambos competidores terminaron rodando por los suelos en una fuerte caída que arruinó la vuelta rápida del piloto nacional.

Como consecuencia directa de este accidente, Alonso quedó relegado a la parte baja de la tabla de tiempos. Este domingo, el colombiano deberá tomar la salida desde la casilla 17, lo que lo obliga a realizar una carrera de remontada épica si quiere sumar unidades vitales que le permitan mantenerse firme en la clasificación mundial de pilotos.

Senna Agius hace historia y se lleva la pole

Mientras Alonso lidiaba con la frustración del choque, la parte alta de la clasificación tuvo un protagonista indiscutible. El piloto Senna Agius (Kalex) tuvo una jornada perfecta y se quedó con la codiciada pole position.

Agius no solo aseguró el primer lugar de partida, sino que impuso un nuevo récord absoluto en el trazado de Misano Adriático: detuvo el cronómetro en 1:33.718, batiendo por partida doble el registro histórico y superando la marca de 1:34.142 que él mismo había establecido apenas un día antes en las prácticas oficiales del viernes.